Los jugadores del Breogán se 'convierten' en personajes de 'Star Wars' por un día

El Río Breogán se ha sumado este martes a la celebración del Día de Star Wars, que se celebra cada cuatro de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés –May the Fourth (cuatro de mayo en español) suena muy parecido al comienzo de May The Force Be With You, la famosa frase Que la fuerza te acompañe que popularizó el universo creado por George Lucas–.

Lo ha hecho a través de un divertido vídeo con el que el club anima a mantener el primer puesto de la segunda fase de LEB Oro. "Chegar a ser líder é difícil. Pero manterse líder é unha batalla reservada para poucos, e precisa de toda a #ActitudeRío e #ForzaBreo cada día, cada minuto, para non caer no lado escuro", reza el mensaje que acompaña las imágenes.

El montaje comienza con la tradicional intro de las películas de Star Wars, pero con un texto ajustado a la actualidad breoganista: "Episodio nin se sabe. A resistencia do líder. Tras moitas semanas loitando contra todos, o Río Breogán mantén o liderado. Tras ser dado por morto en ducias de ocasións, con moitas batallas por diante, e sabendo que o futuro é incerto... a resistencia segue confiando na ForzaBreo loitando para non caer no lado escuro...".

Después de esto, el vídeo continúa con diversos cortes de las cintas del mundo de George Lucas en el que los protagonistas son los jugadores del Breo: desde un Luke Skywalker con la cara de Salva Arco hasta un Mo Soluade caracterizado como Finn, pasando por los hermanos Erik y Sergi Quintela convertidos en Han Solo y Kylo Ren, y con la aparición estelar de Maximus como el célebre Chewbacca.

Para finalizar, el club celeste cierra el original montaje con un enigmático "¿Continuará? Depende...", así que la iniciativa Breo Wars, que ha tenido una gran aceptación por parte de la afición, podría tener una segunda parte.