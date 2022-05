Agustín Ubal (Montevideo, 19 de julio de 2003) ha lucido esta temporada dos camisetas, la del Barcelona, que dispuso de minutos en cuatro encuentros, y la del Río Breogán, con el que se incorporó el pasado 4 de marzo, concretamente en el partido que el conjunto lucense disputó en Badalona ante el Joventut. El jugador uruguayo aún pertenece a la disciplina del club azulgrana y por eso el encuentro del próximo sábado (20.45 horas) en el Pazo dos Deportes entre sus dos equipos de este año tiene que ser especial. "Así es. Es el partido que más estoy esperando desde hace mucho. Me hace ilusión porque me voy a enfrentar al club que me lo dio todo al llegar a España y quiero mostrarles mi agradecimiento en la cancha. También me apetece encontrarme con mis compañeros y desde luego medirme con ellos en un partido oficial", explica.

El internacional uruguayo, llegó al Barcelona con apenas 16 años de edad siendo un integrante de la Masía. En esta temporada, su primera sénior, fue reclamado por Sarunas Jasikevicius para hacer la pretemporada con el primer equipo y también para ser un habitual de los entrenamientos y de las convocatorias del actual líder de la Liga Endesa. "Estuve en la dinámica del primer equipo, tuve algunos minutos en Euroliga y en ACB, y estoy muy agradecido tanto al Barça como a Jasikevicius", dice el jugador.

Sin embargo, Ubal reconoce que tampoco se lo pensó cuando tuvo conocimiento de la posibilidad de jugar cedido en el Río Breogán. "Estaba totalmente convencido, me hablaron muy bien de este club y lo cierto es que estoy sacando cosas muy positivas en esta experiencia. Estoy intentando sacar el máximo provecho y desde luego no me arrepiento para nada", comenta. Además, el base no tiene inconveniente en comentar que le gustaría disponer de más minutos: "Tengo 18 años y sé que tengo que ir paso a paso. Tengo ambición y llegué con muchas ganas de jugar pero la realidad te sitúa donde estás y hay que sacar lo positivo y esto consiste en entrenar, en trabajar y en seguir mejorando".

Del Río Breogán su actual equipo, Agustín Ubal destaca que es "muy aguerrido , nunca damos nada por perdido", pero enseguida hace referencia al ambiente del Pazo. "Es increíble, vengo al Pazo con la ilusión de un niño, me encanta ver las gradas con esa pasión, la gente con sus cánticos, es una gran afición", añade.

El equipo lucense se enfrentará al actual líder de la Liga Endesa y subcampeón de la Euroliga con la ausencia de Dzanan Musa y la seria duda de Trae Bell-Haynes. Aun así, el jugador breoganista no cierra las opciones de su equipo. "Nunca damos un partido por perdido, ya lo hemos demostrado. Vamos a jugar y luego ya veremos lo que pasa. Lo que es seguro es que vamos a luchar al máximo, a competir y ya veremos al final el resultado", comenta.

Desde su llegada a España, Agustín Ubal ha tenido la oportunidad, sobre todo en la presente campaña, de compartir vestuario y de trabajar al lado de jugadores de primer nivel europeo. Aun así cuando habla de su compañero Dzanan Musa no duda ni un momento –"desborda talento por todas las partes", asegura– y añade que "es uno de los jugadores más brillantes que he visto y desde luego con el que he compartido pista. He estado al lado de grandes jugadores en el Barça, pero Dzanan es brillante, tiene un gran talento y solo 23 años... es un jugador grandioso. Yo estoy convencido de que muy pronto lo volveremos a ver en la NBA. Además, es también impresionante como persona, desde que llegué me ayudó mucho, me da consejos, fuera de la pista es también un fenómeno".

Sobre su futuro, que también se adivina brillante, prefiere no adelantarse a los acontecimientos. "Tiene que acabar la temporada y a ver qué decide el Barça. Estaría bueno jugar aquí", finaliza Ubal.