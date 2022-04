Río Breogán y Casademont Zaragoza se enfrentan este sábado por la tarde (20.45 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo en un partido que puede ser crucial de cara a la lucha por la permanencia en la Liga Endesa, una pelea en la que, afortunadamente, no está inmerso el conjunto lucense. El Breogán ya tiene hechos los deberes desde hace tiempo y, por lo tanto, se puede permitir el lujo, poco habitual para un equipo modesto, de asistir a esa angustiosa lucha por no descender como mero espectador y, si acaso, como juez, ya que en las cinco jornadas que restan los hombres de Veljko Mrsic se enfrentarán, además de Zaragoza, a un Fuenlabrada que también vive en la incertidumbre.

El Río Breogán, no hace falta decirlo, está obligado a ofrecer lo mejor de sí mismo, no solo por intentar mantener la décima posición en la tabla que ahora amenazan Unicaja y Bilbao sino también para ser un árbitro justo en esa lucha por el descenso. No será el de este sábado un partido cualquiera para el equipo lucense. Será el primero en el Pazo sin la presencia de su estrella, Dzanan Musa, que estará presente tanto en el recuerdo de los aficionados como en el de sus compañeros, deseosos de brindarle el triunfo a su capitán. Musa, por cierto, recibió este viernes el alta hospitalaria.

Pero para esto el equipo debe dar un paso adelante. No es fácil compensar la ausencia del MVP y máximo anotador de la Liga pero, al menos, los celestes han tenido una semana para paliar los efectos de una baja tan significativa.

El estado físico de Bell-Haynes es la otra gran preocupación de Mrsic. El base sigue con problemas en el gemelo de la pierna derecha y no ha trabajado con normalidad esta semana.

El Casademont Zaragoza viaja con la idea de no bajarse de la ola buena, la que cogió hace un par de partidos ante el Obradoiro y en la que continúa tras imponerse de forma sorprendente al Barcelona. Esas dos victorias han sacado al equipo de las dos últimas posiciones de la tabla. Encadenar un tercer triunfo podría ser determinante.

Y esto es lo que se juega el equipo maño, su continuidad en la Liga. Para llegar vivo a estas alturas el club hizo un gran esfuerzo económico y desde el inicio de temporada ha incorporado a cinco nuevos jugadores y un nuevo entrenador, el veterano Dragan Sakota.

RENOVACIÓN ► 5 nuevos jugadores

El Casademont Zaragoza ha incorporado a cinco jugadores con la Liga iniciada y a Dragan Sakota como entrenador. Son nuevos los bases Jordan Bone y Frankie Ferrari, el escolta Sean Kilpatrick y los pívots Deon Thompson y Christian Mekowulu.

ACTOS EN EL PAZO ► El partido de este sábado declarado como 'Día das peñas do Breogán'

La Peña Breogán, las de Embreogados y Fogar de Breogán, con la colaboración del club lucense, organizan una serie de actos encaminados, sobre todo, en mostrar el apoyo y el agradecimiento a la plantilla "por todo o que nos están a facer vivir, por ilusionarnos". Las peñas solicitan a los aficionados que acudan con antelación para recibir al equipo a la entrada al Pazo.

CASADEMONT ZARAGOZA ► Último en valoración

El rival del Río Breogán es el conjunto menos valorado de la competición. El Zaragoza promedia 76,5 créditos, muy lejos de los 90,4 del Breogán, noveno en esta faceta. Además, es el equipo que menos puntos anota (75,5 de media). Es también el que menos triples anota (7,1 de media) y con peor porcentaje de acierto en estos lanzamientos (31,9%).

INCORPORACIÓN

Tito Díaz, director general del Breogán: "Incorporaríamos a un jugador que pudiera ser una opción interesante para el próximo año"

ANTECEDENTES ►Tres enfrentamientos y ninguna victoria del Breogán

El Basket Zaragoza fue fundado en el año 2002. Ese mismo año jugó en la LEB Oro al comprar la plaza del CB Coruña. Ascendió el equipo maño a la Liga Endesa en la temporada 2007-08. En la máxima categoría se enfrentó con el Breogán en tres ocasiones. En la 2018-19, los maños ganaron en su pista (83-69) y en el Pazo dos Deportes de Lugo (82-86). En esta campaña, el equipo de Zaragoza se impuso a los breoganistas por cuatro puntos (79-75).