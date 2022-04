Un partido en el que será decisivo para la pelea por el ascenso antes de pasar al limbo de Segunda División. Un duelo, el de este domingo (18.15 horas) frente al Tenerife, en el que el Lugo será juez en la lucha de los equipos de la zona alta como paso previo a un tramo del calendario con rivales con poco en juego.

A falta de cinco jornadas para el final de una Liga tranquila con la permanencia en el bolsillo, el Lugo tendrá un primer compromiso exigente ante el conjunto chicharrero.

El Tenerife está en la pelea por subir a Primera División. Cuarto en la clasificación con 63 puntos, está a siete del ascenso directo y cuenta con seis sobre la séptima plaza. Sin embargo, aún no ascendiendo de forma directa, la posición en la tabla será importante para el play off, ya que al tercero de la tabla le bastaría con no perder en las dos eliminatorias para promocionar.

Una vez superado el escollo canario, el Lugo jugará contra rivales de su misma condición: clubes demasiado alejados de los seis primeros y los cuatro últimos y que acabarán la competición en el limbo clasificatorio.

El primero será el Ibiza en Can Misses el próximo domingo 8 de mayo a las 18.15 horas. El Ibiza es decimotercero con 48 puntos, a 12 del play off y con 14 sobre la zona baja.

En la jornada 40 visitará el Ángel Carro el Fuenlabrada, un equipo desahuciado en la penúltima plaza con 29 puntos y que podría descender matemáticamente este fin de semana si cae en Amorebieta y el Málaga y el Spórting puntúan en Las Palmas y ante el Ibiza respectivamente.

En la jornada 41 el cuadro dirigido por Rubén Albés acudirá a La Romareda para jugar ante un Zaragoza que es duodécimo con 49 puntos, 15 sobre el descenso y con 11 de desventaja sobre el sexto.

Por último, el Lugo cerrará la temporada en el Ángel Carro ante el Málaga. El conjunto andaluz cuenta con un buen colchón sobre la zona de Primera RFEF, ya que suma siete puntos más que el Amorebieta y la Real Sociedad B, con la media de ambos equipos —0,9 puntos por partido— parece improbable que llegue con algo en juego a la ciudad amurallada.