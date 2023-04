Juez por abajo en el tramo final

Instalados en el último lugar de la clasificación a la espera de un milagro cada vez más complicado. Con el reto de la permanencia casi descartado, el Lugo buscará como objetivo inmediato romper una racha de catorce partidos sin ganar solo empeorada en la temporada 2020-2021, donde estuvo 16 duelos sin triunfo. Acabar con ese mal fario conllevará la asignación del rol de juez del descenso, ya que los próximos compromisos rojiblancos son ante equipos que pelean por mantenerse en Segunda División.

El primer enfrentamiento será este sábado (18.30 horas) en el Carlos Tartiere ante un Oviedo que reaccionó en el Estadio de Gran Canaria, donde se impuso 0-1 a la UD Las Palmas para tomar aire y sacar ocho puntos a la Ponferradina, el equipo que marca el descenso con 35 unidades.

A pesar de la baja de su máximo goleador, Borja Bastón -ausente por una rotura de fibras que, presumiblemente, le impedirá estar ante los rojiblancos-, y de su falta de gol -es, tras el Lugo, el que menos tantos marca de la categoría con 22 dianas-, el conjunto carbayón logró una victoria decisiva para la permanencia. El Lugo intentará romper su racha ante un equipo que recuperó la confianza en Las Palmas.

Tras el duelo frente al Oviedo, el conjunto rojiblanco retorna al Ángel Carro, donde todavía no ha perdido desde la llegada de Íñigo Vélez. Allí se medirá ante un Málaga que se jugará una de sus últimas bazas de permanencia, ya que es antepenúltimo con 33 puntos, a ocho del Rácing de Santander, el club que marca la salvación.

Será el domingo 23 a las 14.00 horas cuando los lucenses jueguen frente a un equipo que ha sacado ocho puntos de los últimos quince en disputa.

La siguiente parada del Lugo será El Molinón, donde un Spórting en racha -dos victorias seguidas y cuatro partidos sin perder- recibirá, el 1 de mayo a las 16.15 horas- a los de Íñigo Vélez para zanjar una salvación que tienen encarrilada con sus 44 puntos.

El último de los rivales del Lugo en su final de campaña que no quiere ver complicada su situación será el Andorra. El cuadro que dirige Éder Sarabia podría llegar al Ángel Carro con los deberes hechos, ya que tiene diez puntos de ventaja sobre la zona de descenso a Primera RFEF.

Gui Guedes: "No sufrir pero no marcar no nos da ninguna ventaja"

Gui Guedes, jugador del Lugo, declaró que, pese a la mejoría del equipo en la Liga, con cuatro empates en los últimos cinco partidos, sumar de uno en uno "no nos ayuda mucho" por la delicada situación en la tabla del equipo. Además, abogó por ser "más creativos" en la zona ofensiva para optar al triunfo después de catorce partidos sin hacerlo.

"Los empates en la Liga no nos ayudan mucho por la situación en la que estamos. No sufrimos goles en contra, pero no sufrir y no marcar no nos dio ninguna ventaja. Tenemos que ser más creativos en la zona ofensiva y tratar de finalizar mejor las ocasiones que podamos crear a favor", observó el portugués.

"Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y encarar todos los partidos con la mentalidad de ganar los tres puntos", añadió el jugador cedido por el Almería.

Sobre el cambio de Joan Carrillo a Íñigo Vélez en el banquillo, Gui Guedes manifestó que: "Cada entrenador tiene su estilo y es perfectamente normal que los preparadores tengan ideas diferentes. Nosotros, los jugadores, lo que tenemos que hacer siempre es adaptarnos a las ideas que tiene el míster".

"El equipo trabaja muy bien en los entrenamientos, pero a veces las cosas no salen. Esto es el fútbol: cuando se gana estamos bien y con confianza y cuando no se gana estamos tristes", recalcó.

Guedes habló sobre el próximo compromiso liguero del Lugo, ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. "Será un partido muy intenso. En la Segunda División todos pueden ganar a todos y nosotros tenemos que ir a todos los partidos con la mentalidad ganadora, sea Oviedo o cualquier otro".

El jugador portugués espera darle una victoria a los aficionados rojiblancos. "Es normal que los aficionados estén así, pero nosotros les tenemos que agradecer mucho porque nos han dado mucho apoyo a pesar de la situación en la que estamos. Aquí, en nuestra casa, los aficionados han sido fantásticos y estamos en deuda con ellos. Tenemos que darles una situación que merecen".

Además, habló sobre su temporada en el Lugo, donde es uno de los jugadores importantes del equipo. "Lo más importante era tener minutos para ganar en confianza y tener los minutos que yo merezco. La vía es trabajar siempre porque el fútbol te exige eso", opinó Guedes.