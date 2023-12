El Río Breogán y Javi Muñoz llegan a un "acuerdo satisfactorio"

El Río Breogán y su extécnico asistente Javi Muñoz llegaron hace un mes a un acuerdo amistoso por su marcha, según el cual el entrenador aceptó una cantidad de dinero, que no trascendió al existir una cláusula de confidencialidad. Aunque no estaba en el pacto por escrito, hubo un compromiso de que el club informaría del desenlace "satisfactorio para ambas partes", lo que hizo este miércoles.

La nota, a través de un tuit, llegó tras un requerimiento vía burofax el lunes de los abogados de Muñoz. Aunque el texto no fue consensuado, el técnico pretendía que al final se incluyese la frase "en ese sentido, de manera recíproca, quedan las puertas abiertas y se desean suerte ambas partes en su futuro profesional". El CB Breogán se limitó a poner: "Informamos que entre D. Javier López Muñoz e o propio Club chegouse a un acordo con relación ás circunstancias que nos levaron a enfrontar desavinzas recentes. Desde o Club agradécenselle os servizos prestados...".

Muñoz (que no tenía dos años de contrato, como se publicó este jueves por error en la edición en papel de este diario, y que en su día llegó de la mano del director general, Tito Díaz, y no con Paco Olmos) finalizó su vinculación con el CB Breogán el pasado mayo y no se le renovó, de lo cual le informó el club unos días antes. En el trasfondo estaban las conversaciones privadas de WhatsApp de Muñoz con su agente, que no gustaron. Pese a ello, al final hubo acuerdo y ambas partes pasan página.