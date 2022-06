Un juego en Google para decidir una plaza en el Nacional

Un tobogán de emociones. Eso es lo que vivió en las últimas horas el atleta lucense Iago Núñez Lugilde. El deportista del Celta de Vigo pasó de verse fuera del campeonato de España de atletismo absoluto, que comienza este viernes en Nerja (Málaga), a colarse en la lista de los 24 elegidos gracias a la baja de un participante.

Iago Núñez acredita una mejor marca de 53.14 segundos en los 400 metros vallas. Todo se desencadena cuando la federación española marca un máximo de 24 atletas para la prueba y resulta que dos (Sergi Teixeira e Iago Núñez) estaban igualados en tiempo (minuto, segundo y centésima) en los puestos 24 y 25. ¿Ahora qué hacer? Ahí empezó el lío y el protagonismo de Google.

"Al Nacional solo pueden ir 24 atletas en la prueba porque la federación solo quiere hacer tres series. Contaba con entrar y cuando salieron los inscritos me fijé y vi que eran 23 los admitidos. Me puse entonces en contacto con la federación y nos dijeron que no podían hacer una calle más, había dos atletas empatados en la marca y no existía criterio de desempate en el reglamento. La solución de la federación era no cogernos a ninguno y entonces el otro atleta propuso a la federación hacer un sorteo para decidir quién acudía al Nacional", señala Iago Núñez Lugilde.

A la hora de solucionar ese desempate, la ocurrencia fue que internet fuera el juez encargado de revolver el entuerto. "Nos pusimos en contacto los dos atletas y simplemente hicimos una llamada por Skype, buscamos en Google un sorteo online y cogimos la primera página que nos salió. Ahí era poner en la página nuestros dos nombres, le dabas a aceptar y te devolvía un nombre. Le dimos y salió el nombre del otro chico (Sergi Teixeira)", asegura Núñez.

"A partir de ahí le dije a la federación española que había ganado él ese desempate y que así en el ránking me ponían detrás suya; y que si había una baja yo no renunciaba a competir", dice. Y es lo que ocurrió, este jueves por la mañana se dio a conocer la baja de Ignacio Sarmiento y finalmente el lucense Iago Núñez Lugilde será el noveno atleta lucense en el campeonato de España.

"Ya pensaba venir al campeonato. Hoy (por este jueves) por la mañana me dijeron que había una baja más y eso hace que al final pueda participar", dijo. La tarde del jueves para este atleta lucense consistió en un calentamiento ya en la pista en Nerja, un descanso y todo listo para competir este viernes desde las 19.00 horas.

"Se clasifican los dos primeros de cada serie y luego los dos mejores tiempos de cada una. Hay muy pocas porque entró con la peor marca y el objetivo es mejorar la marca y quedar lo mejor posible. La marca es de 53.14 segundos", finaliza Iago Núñez Lugilde.