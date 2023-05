Juan Pedro Jiménez 'Juanpe' declaró que el Lugo "nunca ha sido un equipo estable y sólido" y que la "inestabilidad" no ayudó a que pudiera conseguir el reto de la salvación esta temporada. Además, se mostró "emocionado" por su retorno a los terrenos de juego tras su grave lesión de tobillo sufrida en el mes de diciembre.

"Es una temporada difícil. Un querer y no poder. Estuve diariamente con el equipo trabajando en el vestuario y en el gimnasio. No me gustaba ver la cara de mis compañeros los días de partido porque trabajaron mucho. Fue un querer y no poder", valoró Juanpe.

"Nunca hemos sido un equipo estable y sólido. Desde el principio tuvimos una inestabilidad que no nos ha ayudado. El equipo dio siempre lo mejor de sí, pero ha sido un querer y no poder", añadió el jienense.

Sobre su vuelta a los terrenos de juego, Juanpe dijo que: "Las sensaciones fueron muy emocionantes porque llevaba cuatro meses y medio trabajando para ese momento. Fue un lástima que se dieran las circunstancias actuales, porque quería volver a ayudar el equipo a conseguir el objetivo. Mi vuelta fue muy emocionante porque fueron muchas horas de trabajo y esfuerzo. Me acordé de todas las personas que me ayudaron en este proceso tan duro. Estoy contento de estar de vuelta y poder defender este escudo de nuevo".

"Cuando uno está lesionado lo que quiere es volver cuanto antes. Mi lesión fue grave y conseguimos volver antes de plazo. Era duro ver cada partido desde el palco y ver sufrir a mis compañeros y no poder hacer nada. De una forma u otra siempre he intentado aportar desde el lugar en el que estaba".

El futbolista andaluz espera que el equipo salga a ganar los cuatro partidos que restan hasta el final de Liga, pese a estar ya descendido. "Como profesionales que somos a todos nos gusta ganar. Afronto cada partido y cada rival con la necesidad de demostrar que soy mejor y creo que así debe de ser para nosotros en los cuatro partidos que restan. Tenemos que ser profesionales y salir a ganar cada jugada, cada duelo y cada partido".

Sobre el próximo rival, el Andorra, observó que: "Es un buen equipo al que le gusta tener la posesión y que aprieta rápido tras pérdida. Vendrán a hacer su juego y nosotros tenemos que estar agresivos, quitarle la pelota y demostrar que nosotros también podemos, que podemos tener oportunidades de ganar algún partido y que nos merecemos ya una victoria".

Juanpe no quiso hablar de su futuro en el club, ya que acaba contrato en junio y comentó que es una decisión que compete "a otros". "No me corresponde a mí decidir qué va a pasar el año que viene. Es cierto que termino contrato, pero me centro en los cuatro partidos que quedan y los que tengan que decidir el futuro serán los que deban hablar".

Por último, pidió perdón y dio las gracias a la afición lucense. "A la afición tengo que darle las gracias por acompañarnos en los momentos difíciles. Les pido perdón".