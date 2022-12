Juanpe: "Si solo queremos defender, los partidos se hacen largos"

El futbolista del CD Lugo Juan Pedro Jiménez 'Juanpe' indicó que el equipo "afronta una nueva etapa" con Fran Justo como entrenador y que el grupo "trabaja" en mejorar la "confianza" y el fútbol ofensivo y con balón.

"El equipo estuvo compacto, agresivo, se vio que queríamos ir a por el partido. El equipo afronta una nueva etapa, un nuevo míster y con una nueva ilusión de que las cosas salgan bien. Estamos trabajando en ganar confianza y tener seguridad con balón y sin balón. Creo que el equipo va a salir adelante este fin de semana con una mejora", declaró el centrocampista andaluz.

"Queremos tener un poco más de pausa con balón, porque si solo queremos defender y contragolpear los partidos se hacen largos y duros. Desde esa seguridad tenemos que coger confianza con balón, que es donde está la mejora", declaró Juanpe.

Sobre el encuentro de El Sardinero ante el Rácing de Santander, el jienense afirmó que: "Creo que será un partido muy controlado por los dos equipos y que vamos a luchar por cada balón. Ellos tienen un gran juego con centros laterales y un fútbol que puede ser similar al nuestro. Será un partid muy competido en el que intentaremos no encajar y desde ahí crecer".

"Jugamos los partidos para coger puntos, independientemente de que el rival tenga más o menos puntos. Aún queda mucha Liga, aunque es verdad de que si ganamos podemos pensar en el golaverage y demás, pero tenemos que ganar para crecer desde nosotros mismos, intentar puntuar en cada partido y cuanto antes salgamos del descenso, mejor".

En el plano individual, Juanpe reveló que: "El año pasado tuve mala suerte por las lesiones. Este año no tengo molestias y por eso crezco en confianza. Este es el Juanpe que quiero ver y trataré de crecer todo lo que pueda".

"Me encuentro cómodo. Mi juego se adapta a todos los sistemas, estamos juntos, compactos y bien en defensa. Venimos en un buen crecimiento y tener más opciones de atacar en cada partido, que no sea solo defender". Además, espera anotar más tantos. "Quiero meter todos los goles que pueda. Me gusta llegar al área y si tengo la oportunidad trataré de hacerlo".