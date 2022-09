Juanpe: "El equipo está con las ideas más claras"

El centrocampista del Lugo Juanpe Jiménez destacó que el equipo "está con las ideas más claras" y que nunca dejó de creer "en que llevaba el camino correcto" en el inicio de Liga.

"Trabajando se solucionan las cosas. El equipo nunca deja de creer en el camino. Entró gente nueva y con el míster nuevo todavía estamos cogiendo conceptos y aún acabamos de empezar la Liga. Estamos cada vez más compactos, unidos y con las ideas más claras", observó.

"A todos los equipos nos cuesta. El fútbol es un juego colectivo y pillando los conceptos, yendo todos a una y siendo humildes y compitiendo cada día iremos mejorando", declaró el andaluz.

"Presionando arriba y yendo a por el contrario estaremos más cerca del área contraria. Si robamos balones tendremos más oportunidades. Siendo físicos como estamos siendo, corriendo más que el rival y presionando más que el rival es el camino que hay que seguir", opinó.

Sobre el Alavés, el próximo rival del Lugo, Juanpe indicó que "es una gran plantilla, con muchos jugadores que vienen de Primera. Será difícil y complicado, tendremos que trabajar y correr aún más para ponerle las cosas más difíciles al rival. Pero aquí, en el Ángel Carro, con nuestra afición, somos más fuertes si cabe y ya tenemos muchas ganas del partido".

"Aquí, aunque seamos pocos se nota. El público es una ayuda. Son importantes para nosotros", dijo sobre la afición.

Habló también sobre su papel en el equipo. "Empecé jugando y ahora por decisión del míster estoy sumando minutos desde el banquillo. Estoy entrenando como todos mis compañeros y cuando el míster lo considere entraré como titular".

Además, recordó el gol de Chris Ramos en La Romareda. "Desde mi posición no veo bien la jugada y no me doy cuenta de que Chris (Ramos) golpea desde el suelo. Cuando vi que salía corriendo a celebrarlo casi no me lo creía. Merecimos haber marcado antes porque tuvimos más oportunidades, pero así parece que sabe mejor".