Juanpe: "Tengo recuerdos muy buenos de Nafti"

El jugador del Lugo Juanpe Jiménez declaró que tiene "recuerdos muy buenos" del paso de Mehdi Nafti en el Lugo, aunque afirma que pelearán por los tres puntos en el Ángel Carro frente al Leganés del técnico franco-tunecino

"Tengo recuerdos muy buenos de Nafti. Con él tuvimos una racha buena y le tengo una gran admiración y cariño. Le deseo lo mejor, pero en este partido iremos a por los tres puntos porque en el campo no hay amigos", indicó el centrocampista andaluz.

"Espero a un Nafti competitivo y no creo que vaya a cambiar su forma de jugar por la situación en la que está. Nosotros también estamos tranquilos y seguimos jugando de la misma manera, por eso espero que ellos también lo hagan. Va a ser un partido competido", añadió.

Juanpe asegura que se verá a un Lugo competitivo ante el conjunto pepinero. "Todos los partidos que hemos disputados en nuestro estadio son muy competitivos. Ellos tienen jugadores con experiencia y calidad, pero en nuestro estadio competimos bien y lucharemos cada balón porque eso nos puede dar los puntos".

Pese a la buena situación en la tabla, el jerezano no se marca nuevos objetivos más allá de la permanencia y los tres puntos de cada partido. "El objetivo es la permanencia. Yo me tomo cada partido como un reto para ganar. Todo partido que venga tiene el objetivo de sumar los puntos. Cuantos más puntos sumemos mejor, porque será bueno para todos, para disfrutar y para que la afición disfrute después de varios años de sufrimiento".

El futbolista andaluz se encuentra mejor de sus molestias físicas tras una temporada de lesiones. "Me encontré mejor con cada día que pasó. Es una temporada atípica para mí por las molestias físicas que he tenido. La lesión de principio de temporada derivó en distintas molestias en otras zonas y el parón por la sanción me vino bien para estar mejor y tratar de estar a tope en lo que falta de temporada".

"Este año no tengo ningún compañero que no tenga molestias. El futbol tiene cosas como esta, pero las aceptamos y debemos adaptarnos a ellas", observó Juanpe.

Por último, el centrocampista rojiblanco le desea "lo mejor" al Polvorín para su duelo ante el Viveiro en Pol, donde este domingo (18.00 horas) se jugará el ascenso a Segunda RFEF. "El filial lleva un año magnifico, y estamos con ellos, entrenamos con ellos y se merecen el ascenso"