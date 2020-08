Juanpe: "Lazo me dijo que, sin duda, tirara para Lugo"

Juanpe Jiménez, nuevo jugador del Lugo, ha asegurado que tenía "algunas ofertas" y fue el futbolista del Almería José Carlos Lazo, ex del conjunto gallego, el que le animó a recalar en este equipo procedente del filial del Sevilla.

"Tengo referencias del club de años anteriores, de José Carlos Lazo. Me dijo que sin duda tirara para aquí, que es un sitio maravilloso, una ciudad muy cómoda, y por el club. El vestuario es como una familia, una piña, parece que llevo más tiempo en él", indicó el centrocampista.

A su lado, el responsable del área deportiva, Jorge de Cózar, señaló que Juanpe es "justamente el perfil" que buscaba para que tenga un "crecimiento en el Lugo y aporte valor al centro del campo", demarcación en la que le consideró un "box to box", un jugador de área a área y "muy completo".

El futbolista andaluz explicó que se considera "trabajado" en el terreno de juego, pero no solo a nivel defensivo, sino también ofensivo, "cercano al balón".

"Me gusta dar pases, soluciones a mis compañeros y en defensa soy un tío al que le gusta presionar y darlo todo", declaró.

El futbolista podría debutar este miércoles ante la Ponferradina en el primer amistoso de la pretemporada.

"Estamos teniendo muchas sesiones, llenando el tanque de gasolina para la temporada y el equipo está con mucha ilusión", dijo sobre la preparación que está haciendo Juanfran García.

De Cózar: "Los jugadores que priorizamos en el mercado van a caer"

El responsable del área deportiva del Lugo, Jorge de Cózar, ha abogado por mantener la paciencia y tranquilidad en el mercado de jugadores ya que ha augurado que conforme avance el periodo de fichajes los futbolistas a los que han dado "prioridad van a caer" y vestirán la camiseta rojiblanca.



"Hay que manejar el tiempo en el mercado y no tener prisa porque es lo más adecuado en esta fecha. El mercado es muy exigente pero al ser prolongado, entendemos que los jugadores que priorizamos van a caer", pronosticó.



De Cózar, que llegó al club en las últimas semanas de la temporada pasada, reconoció que en la fecha prevista para el inicio del curso, el fin de semana del 13 de septiembre, el Lugo no va a tener "la plantilla totalmente cerrada".



El responsable deportivo del club afirmó que ahora "lo prioritario" es que los jugadores que forman parte del plantel que entrena Juanfran García alcancen el "punto físico-táctico" necesario para competir.



En este "mercado bastante atípico", tal y como lo definió, De Cózar aseguró que "no hay ninguna situación oficial" respecto al interés de otros equipos en jugadores del Lugo y avanzó que, "en incorporaciones", intensificarán los "contactos para cerrar alguna" a corto plazo.