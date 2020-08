El entrenador del CD Lugo, Juanfran García, ha asegurado este viernes que ve al equipo "incluso con más fuerza" que la temporada pasada.

"Quiero un equipo fuerte, que tenga claros los mecanismos, que sepa manejar las diferentes situaciones que se producen a lo largo del partido, y que sea equilibrado. Es lo que buscamos en un contexto en el que el jugador se siente cómodo pero al que se le exija responsabilidad", explicó en una rueda de prensa telemática.

El técnico indicó que a pesar de estar en pretemporada está viendo "al equipo con más fuerza, incluso, que el año pasado".

"Ahora tenemos fatiga y cansancio, es lógico, pero la mentalidad es máxima y llegaremos con garantías al inicio de Liga", señaló a dos días para el segundo amistoso de la pretemporada, ante el Sporting de Gijón el domingo en El Molinón.

Juanfran se mostró tranquilo respecto a los avances del mercado de jugadores, en el que el Lugo ha cerrado, por ahora, dos contrataciones y tiene a prueba a Sebas Moyano, que quedó libre tras acabar su vinculación con el Córdoba.

"Queremos conocerle en profundidad. Lleva desde marzo sin entrenar y por esto tiene falta de ritmo", explicó sobre el extremo.

Juanfran recordó que "casi ningún club tiene la plantilla hecha a falta de 15 días" para el inicio del campeonato.

"Es un mercado muy atípico, no hay que tener prisa y no nos queremos equivocar en lo que queremos traer. Por ahora, estamos muy contentos con los que han venido y esperamos estar igual o más con los que vienen", apuntó.

El que no vestirá la camiseta rojiblanca la próxima temporada es el futbolista del Celta de Vigo Juan Hernández, al que quería en el equipo pero que se ha decantado por el Sabadell, un recién ascendido.

"Es un buen jugador, pero el club no estaba trabajando solo en esa incorporación. A nivel de plantilla y posición no nos merma nada porque hay otros nombres. Si ha decidido irse al Sabadell es decisión suya. No nos ha trastocado ni a nivel anímico ni de estructura", precisó.

Uno de los jugadores a los que aspira el Lugo para esa posición es el franco-argelino Yanis Rahmani, al que dirigió la temporada pasada y que forma parte de una relación de "tres o cuatro nombres" para jugar en la banda izquierda.

Una liga de 22 era lo esperado

En lo que respecta a la competición, Juanfran ha considerado que la decisión de que LaLiga SmartBank se mantenga en 22 equipos esta temporada "es lo normal" y lo que esperaban "todos".

El CSD se ha decantado por una categoría de plata de 22 clubes, como pretendía LaLiga, en lugar de 24 como había planteado la Federación Española de Fútbol para repescar al Deportivo y el Numancia, descendidos en la última jornada del curso pasado, en la que se salvaron los rojiblancos.

"Es lo normal y lo que esperábamos todos. Es una decisión que ha tomado LaLiga junto al CSD y los que estamos por el medio no tenemos ni que opinar. LaLiga y el CSD han considerado que sea de 22 equipos y hay que hacerles caso", indicó en rueda de prensa.