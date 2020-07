Juanfran García, preparador del CD Lugo, ha reconocido, tras ganar en su debut como técnico en el fútbol profesional (3-1) al Numancia, que su club habrá pensado a la hora de contratarle que "más que un entrenador, lo que necesitaba es un gestor".

"El Lugo ha tomado una decisión que creo que es la más valiente, contratar a un entrenador que quizás no ha tenido tanta experiencia en los banquillos, pero que tiene experiencia como profesional en situaciones que he vivido como la del Lugo", indicó en su comparecencia telemática tras el partido con los sorianos.

El exjugador de equipos como el Levante, Valencia, Zaragoza o Celta, señaló que lo que ha intentado es "gestionar al vestuario, llegar al jugador a través de gestionar las emociones, desde la tranquilidad que puede transmitir y la confianza" que les puede dar.

Juanfran reconoció que probablemente lo que "necesitaba" el Lugo y buscaba al contratarle, "más que un entrenador, es un gestor". Además, afirmó que él y su ayudante han hecho "poco o nada" porque "lo han hecho todo los jugadores, que eran conscientse de la situación".

"Me han sorprendido todos, han tenido un comportamiento ejemplar, no solo por el resultado, sino por lo anímico. Es el resultado del compromiso que tienen estos jugadores para sacar esta situación adelante", destacó. Además, dijo que Carlos Castro no sigue en el club tras haber finalizado su contrato este martes.