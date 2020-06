Juanfran, nuevo técnico del Lugo: "Los jugadores están en posición de callar bocas"

Juanfran García, nuevo entrenador del CD Lugo, ha asegurado que sus jugadores tienen la posibilidad de "callar bocas" y, al mismo tiempo, ha rebajado la trascendencia del partido de este miércoles con el Numancia, un rival directo en la lucha por la permanencia en LaLiga SmartBank ya que, en su opinión, el equipo gallego seguirá con vida pase lo que pase.



El exjugador de equipos como el Levante, el Celta y el Valencia respondió las preguntas de los periodistas que le trasladó la jefa de prensa del club tras dirigir su primer entrenamiento en el Anxo Carro, a menos de 24 horas de su debut.



A los futbolistas les dijo que "la situación depende de ellos" y que "están en posición de demostrar y callar bocas" porque "son dueños del futuro".



"Los jugadores tienen que creer, darse cuenta de que el fuerte está en el vestuario, que el amigo está al lado, y, sobre todo, tener la convicción de que va a salir bien", señaló.



El técnico rojiblanco reconoció que le "gustaría cambiar sobre todo el aspecto anímico" de la plantilla y afirmó que para eso es clave "conseguir un resultado positivo pronto" que haga que el futbolista "despierte, tenga chispa y vea las cosas de otra manera".



Del partido con el Numancia, indicó que no es "ni trascendental ni no trascendental", a pesar de que es un rival directo al que los lucenses alcanzarán en la tabla en caso de sumar los tres puntos y que se les escapará a seis puntos en el caso de derrota.



"Si ganas, no has salido, sigues ahí, con otros equipos, y si tienes un resultado que no te gusta, evidentemente te fuerza más, pero tampoco es un partido decisivo ni va a marcar el futuro", sostuvo.