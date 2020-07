Juanfran: "Lo imposible solo se puede hacer posibles si uno cree y quiere"

El entrenador del Lugo, Juanfran García, ha afirmado tras lograr la permanencia del equipo en LaLiga SmartBank que "los jugadores lo han conseguido todo y es momento de disfrutar".

Juanfran se hizo cargo del equipo a seis jornadas del final, ganó cuatro y empató seis y acaba la temporada invicto y con el Lugo en la categoría de plata.

"Es un momento de disfrutar, sobre todo los que hemos estado en primera línea, como jugadores y cuerpo técnico. Las sensaciones son positivas todas desde el primer día", declaró en rueda de prensa.

El técnico recordó que "el primer día" les hizo ver "a los chavales lo que eran capaces de hacer" y repasó su trayectoria como futbolista porque pasó "por muchas situaciones de estas".

"Tenían que asumir la realidad de la situación, los chavales lo han entregado todo, lo habéis podido ver en todos los partidos. Los jugadores lo han conseguido todo. Se lo he dicho en el vestuario", apuntó.

A los jugadores también les transmitió que "lo imposible solo se puede hacer posibles si uno cree y quiere".

Preguntado por lo sucedido en la última jornada, con el partido entre el Deportivo-Fuenlabrada suspendido por los casos de COVID-19 del equipo madrileño y no el resto de los encuentros, dijo que prefería "no contestar y medir las palabras", pero luego fue contundente.

"El fútbol debería tener una reflexión. No podemos presumir de la mejor liga cuando pasan estas situaciones. El fútbol es mucho más serio de lo que hoy han demostrado algunas personas y no quiero entrar con nombres y con nada. El fútbol no se merece lo que ha pasado hoy", afirmó.

Maradona, 'partícipe' de la salvación del Lugo

Una de las grandes anécdotas del día tuvo como protagonista a nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Según desveló Juanfran, el Pelusa envió un vídeo de apoyo a la plantilla del CD Lugo antes del decisivo encuentro ante el Mirandés.

A cambio, el histórico astro argentino sólo pidió que le enviaran una camiseta del equipo.