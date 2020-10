Juanfran no encuentra "explicación" a su destitución como entrenador del Lugo

El exentrenador del CD Lugo Juanfran García ha reconocido este viernes que no encuentra "explicación" a su destitución el pasado domingo en la quinta jornada de LaLiga, pero ha querido despedirse con buenas palabras hacia el club, agradecido por haberle dado la oportunidad de debutar como técnico en el fútbol profesional.

El exjugador de equipos como Valencia, Levante, Celta, Ajax y Zaragoza cerró su etapa en el Lugo con una rueda de prensa en un hotel de la ciudad gallega acompañado por el que fue su ayudante en el conjunto rojiblanco, Adrián Rubio, con el que logró la temporada pasada una permanencia en Segunda División que parecía imposible.

El técnico inició su despedida con agradecimiento al Lugo, al personal que trabaja en el club y "sobre todo" a los jugadores.

"Ha sido una experiencia inolvidable. Más emotiva aun, quizás, por ser la primera experiencia como entrenador en fútbol profesional", dijo el valenciano.

Se quedó con "cómo" le respetaban "los jugadores en cada charla" y con cómo "entendían" lo que el cuerpo técnico les quería "transmitir".

"Nos ha dado tiempo a vivir lo más bonito y lo más feo", resumió Juanfran en referencia a la salvación del Lugo el curso pasado y su destitución en el actual.

El técnico evitó las críticas al presidente del Lugo, Tino Saqués, o a la dirección deportiva: "Por mucho que la gente pueda pensar que el Lugo nos haya podido tratar de una forma u otra, solo tenemos palabras de agradecimiento".

Juanfran tiene la sensación de que hubiese sido cesado aún ganando al Mallorca porque ya se había contactado con otro entrenador

"No puedo hablar mal de alguien que nos ha dado esta oportunidad que todo el mundo busca", dijo en alusión a Saqués, con quien no ha vuelto a hablar desde que el director deportivo le comunicó la destitución.

"Cuando me llama, no me lo quería creer porque no nos habían dicho nada antes, ni siquiera ese margen que suelen dar a los entrenadores de un partido o dos", manifestó el entrenador.

Juanfran reveló que al dirigente le escribió el martes un mensaje para intentar conversar con él antes de dejar Lugo el próximo domingo.

"Nos vamos con la conciencia muy tranquila por el trabajo bien hecho, por haber conseguido el objetivo muy complicado de la permanencia. Los jugadores fueron capaces de sacar todo adelante", dijo.

El expreparador rojiblanco aseguró que no sabe por qué se rompió la relación que tenía con Saqués, con el que se fundió en un abrazo, por ejemplo, tras la victoria ante el Leganés en la segunda jornada, la última que logró con el Lugo, y "menos aún" por qué fue cesado.

"No encontramos explicación porque son cinco jornadas. Nos hubiera gustado tener más puntos de los que tenemos y haber trabajado con toda la plantilla (Moctar Sidi El Hacen, uno de los fichajes, aún no ha entrenado con el Lugo), pero no buscamos excusas. La realidad es la que es y nos vamos con buen sabor de boca", arguyó.

De su ya exequipo dijo que "tiene el mejor grupo humano de la categoría", y precisó que no eran palabras "para quedar bien".

"Ha sido algo muy extraño pero hay que aceptarlo aunque no encuentres un porqué", sostuvo Juanfran, quien confesó su "sensación" de que, con independencia del resultado del último partido (derrota ante el Mallorca de penalti), habría sido cesado porque, aseguró, "ya antes" de ese encuentro el club había contactado con otro entrenador.