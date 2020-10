Juanfran duda de que su cuerpo técnico esté cuestionado tras la derrota

Juanfran García, entrenador del Lugo, expresó este domingo sus dudas respecto a que su cuerpo técnico pueda estar cuestionado tras haber firmado una victoria y cuatro derrotas en cinco partidos. "Ha sido un partido igualado y, si no llega a ser por el penalti, habría acabado 0-0. En líneas generales, el equipo ha estado bien, mejor sin balón que con balón. Los porteros apenas han intervenido", analizó en rueda de prensa tras la derrota ante el Mallorca (0-1).

El técnico del Lugo respaldó las decisiones del árbitro de expulsar a Carlos Pita y Xavi Torres y del penalti que le costó la derrota, pero le criticó por haber permitido "entradas" de los baleares sin amarillas en el primer periodo.

Ante la pregunta de si le ha llegado que el club tiene dudas sobre el cuerpo técnico que encabeza y que la temporada pasada salvó al Lugo en los últimos seis partidos de la temporada, Juanfran mostró su sospresa. "Me sorprende, una porque no he oído nada y no me han trasladado nada y porque estamos en la jornada cinco. Dudo que así sea. Nosotros estamos súper tranquilos, tenemos la confianza puesta en los jugadores, son prácticamente los mismos de la temporada pasada, los conocemos bien y sabemos lo que pueden dar", señaló.

Luis García destaca el papel del argentino Cufré en triunfo de su equipo

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, destacó el papel del argentino Braian Cufré en el triunfo ante el Lugo en el Anxo Carro. Aunque es lateral, Cufré tuvo que jugar en una posición más avanzada por las bajas que acumulaba el equipo. "Estuvo bien y, como no teníamos la gente de banda tan fresca, ha estado bien en el interior, donde sé que había jugado en Argentina", comentó el técnico del conjunto balear.



García Plaza dijo que su equipo tenía que "haber solventado mucho antes el partido" con el Lugo, que se desequilibró por un penalti rearbitrado por el VAR. "Hemos hecho un partido súper serio, hemos jugado muy bien. Nos ha faltado marcar más goles. Era para haber ganado 0-3 o 0-4", señaló.



En todo caso, dejó claro que el Mallorca no es "ni el Madrid ni el Barça" de Segunda División, una categoría que es, a su juicio, "súper igualada". "Parece que tenemos que venir aquí y ganar 0-3. Si se transmite eso desde los medios de comunicación, generamos un mal al equipo", comentó.



Del penalti por una mano de Carlos Pita, dijo que ni se enteró en el campo, pero al verlo en el monitor del VAR lo consideró "clarísimo".