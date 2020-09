Juanfran: "Esta derrota servirá de aprendizaje"

Juanfran García encajó el domingo su primera derrota como entrenador del Lugo. Un par de imprecisiones defensivas desnivelaron la balanza a favor del Fuenlabrada, según el técnico. "El partido estuvo controlado. No nos crearon ninguna ocasión de gol, pero los fallos individuales penalizan mucho en esta categoría. Sabíamos que no podíamos cometer errores. En el final de la reciente campaña apenas incidimos en ninguno. Nos lo tomamos como un aprendizaje. Nos servirá para futuros resultados", aseguró.

A partir del tanto de Tahiru, el equipo rojiblanco desfalleció. Según el preparador, no porque "bajase los brazos". "La primera media hora fue buenísima. Después de la pausa nos metieron varios balones largos en profundidad, pero no los consideraría ni ocasiones. En el banquillo teníamos la sensación de que el encuentro estaba controlado. En el segundo tiempo dispusimos de dos oportunidades antes del 1-0, pero nuestra toma de decisiones no fue la correcta. Y a los dos minutos encajamos gol. No tiramos la toalla. Todo lo contrario. Este grupo no se rinde nunca. Otro tema es que le salgan mejor o peor las cosas, pero en cuanto a fortaleza mental la plantilla está más que capacitada".

"Trabajamos con lo que tenemos", dijo. "Cuando los chicos del filial están con nosotros es por algo. Vamos a tirar para adelante. Diego Alende y José Luis estuvieron bien", añadió.