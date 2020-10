Juanfran: "No creo que mereciésemos perder"

El Lugo encajó el domingo en Cartagonova (2-1) la tercera derrota en cuatro partidos, pero sin embargo su técnico, Juanfran García, dijo después del partido que sel equipo rojiblanco no mereció irse de vacío del estadio de Cartagonova: "La segunda parte fue de nivel. El equipo estuvo bien físicamente, creamos bastantes ocasiones y, en líneas generales, a lo largo de los 90 minutos no fuimos inferiores al Cartagena. El segundo tiempo es el espejo en el que nos tenemos que mirar. No creo que mereciésemos perder. Nos están penalizando los errores individuales".

El conjunto lucense volvió a encajar gol en la primera mitad, un problema recurrente. Ante Leganés y Almería ya se había ido por debajo a los vestuarios. "Es un tema que me preocupa. Lo que digo en las ruedas de prensa ya lo saben los jugadores: tenemos que mentalizarnos de que la portería a cero tiene que ser fundamental. No podemos irnos siempre al descanso por detrás en el marcador. Es una tarea pendiente", afirmó.

La titularidad de Carrillo, pese al tanto, tampoco resolvió la falta de productividad en área rival: "Nuestra fuerza está en el vestuario, en la calidad humana". Juanfran, en definitiva, cree que lo que faltó fue "hacer gol". "El segundo tiempo fue para no perder. Tuvimos las ocasiones más claras. En 45 minutos rematamos once o doce veces. Eso demuestra que el equipo quiere y que, cuando tiene las cosas claras, genera oportunidades", añadió el valenciano.

El técnico rojiblanco se refirió también a la última incorporación, Frederico Venancio, y a si espera algún fichaje más: "Es un futbolista importantísimo. El club hizo un esfuerzo. Ha jugado competiciones europeas, quiso venir al Lugo y nosotros estamos encantados. Es un central fuerte, va bien por alto y en los duelos individuales. ¿Si puede salir alguien? Posiblemente sí, pero es un tema que desconozco. El jugador que no quiera estar, preferimos que no esté. Todos tienen que tener la cabeza aquí", finalizó Juanfran.

BORJA JIMÉNEZ. Entrenador del Cartagena

"Nos extrañó ver a Carrillo solo en punta"

El entrenador del Cartagena, Borja Jiménez, se vio sorprendido por el dibujo inicial del Lugo, con Cristian Herrera y Manu Barreiro en el banquillo. "Nos extrañó un poco porque todavía no habían jugado con Carrillo solo en punta. La temporada pasada, desde que llegó Juanfran, si lo habían probado. Habíamos leído algo de prensa durante la semana, y vimos que podían irse al 4-3-3 para protegerse por dentro. No nos lo esperábamos, pero tuvimos más de una hora para volver a ver cómo se iban a comportar con ese sistema", reconoció el técnico.

El ex del Rápido de Bouzas se mostró aliviado tras el triunfo. "Hicimos una muy buena primera parte. Fuimos capaces de dominar, crear ocasiones y marcar dos goles, uno anulado. En la segunda nos costó más arrancar, pero con el tanto de Gallar ganamos en tranquilidad. En los últimos quince minutos, con la entrada de Herrera y Barreiro, sufrimos en los centros laterales", concluyó.