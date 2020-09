Juanfran asegura que el Leganés tiene un "potencial de Primera División"

El entrenador del CD Lugo, Juanfran García, ha advertido de que el Leganés, al que recibirá el domingo en el estadio Ángel Carro, en la segunda jornada de LaLiga SmartBank, tiene la "obligación de volver a Primera" División tras el descenso que sufrió hace unos meses.

"Es uno de los equipos más potentes que hay, con la obligación de volver a Primera, con un presupuesto muy alto, un potencial de Primera División en la plantilla, y lo que me preocupa es lo que seamos capaces de hacer tanto a nivel defensivo como ofensivo", declaró en una conferencia telemática ante los medios de comunicación.

Juanfran abogó por "corregir" ante el Leganés los "errores individuales" que el equipo cometió en la primera jornada, ante el Fuenlabrada (2-0).

Frente al conjunto madrileño, el Lugo estrenará un terreno de juego que todavía no ha podido probar.

"No hemos podido pisar el césped, no nos dejan, y vamos a ver cómo está para el domingo. Esperemos y creemos que esté bien", manifestó.

Juanfran también se refirió a la última contratación del Lugo, el centrocampista Xavi Torres, que jugó la pasada temporada en Kuwait y con el que coincidió como futbolista en el Levante.

"Es un jugador importante y su trayectoria así lo dice. Abarca muchísimo campo, te puede dar llegada desde segunda línea, es inteligente a nivel táctico, identifica muy bien el posicionamiento que debe tener y tiene voz y mando para organizar el equipo. Ha sido una apuesta mía", reconoció.

Torres fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación para el ejercicio de su actividad profesional por el presunto amaño de dos partidos, y Juanfran fue cuestionado sobre la posibilidad de que tenga que cumplirlo estando en el Lugo.

"Los temas que tenga cada uno no son de hablar ahora a 48 horas de un partido. Es momento de darle la bienvenida. Hablar de cosas extradeportivas no beneficia y espero que no se hable más de este tema", indicó.

Juanfran confirmó que para el partido con el Leganés tendrá a su disposición a Juanpe, recuperado de una lesión de rodilla, y Gerard Valentín, que fue incorporado esta semana.