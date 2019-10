Juan Nécega puso este jueves punto final a su segunda etapa al frente del Durán Maquinaria Ensino. El técnico focego explicó en rueda de prensa que deja su puesto por razones personales. Al contar con un puesto de trabajo fuera del baloncesto, no dispone del tiempo necesario que el cuadro lucense necesita en una competición tan dura como la Liga Femenina. Le sustituirá su segundo entrenador, Carlos Cantero.

"Es muy bonito ver los partidos cada sábado, pero detrás hay un trabajo de muchas horas que castiga mucho. Cada cosa que vemos el fin de semana tiene detrás una semana con dobles sesiones de trabajo, y si a ello le añadimos una jornada laboral que requiere de tu atención, de tu presencia y de todos tus sentidos, llega un momento en que cuando tienes que estudiar a tu rival y además entrenar, empiezas a quitarle horas al sueño y a entrar en un estado de cansancio que hace que no puedas realizar ninguno de los dos trabajos en condiciones”, aseguró Nécega, que comandó el salto a la máxima categoría del equipo lucense en la temporada 2017-18.

"No puedo darle al equipo lo que le equipo me puede dar a mí y lo que me está demandando. Desde el club me han dicho que lo que yo decida está bien. Es un motivo personal y esta situación que les planteo la entienden. Si no eres capaz de darle al equipo lo que necesita lo más honesto es apartarse para que el club pueda seguir creciendo. Yo no puedo llegar a ciertos detalles que en esta liga son los que separan una victoira de una derrota", añadió el ya exentrenador del Ensino, que este jueves estuvo acompañado por el presidente del club, Manuel Durán, y el vicepresidente, Enrique Alonso.

El técnico focense dedicó en todo momento palabras de agradecimiento a la directiva del club. “Me siento muy en casa y muy en deuda. Me gustaría demostrarles mi gratitud con victorias y mucho trabajo, pero no sería honrado por mi parte que siguiera cuando mi vida personal se puede resentir. Desde la directiva lo único que me ponen son facilidades. Me han dicho: 'Estamos contigo y si quieres seguir, sigue, y si no, adelante'. El apoyo que siento es total", garantizó.

"Lo que deseo es que el equipo pueda rendir al máximo. La ilusión que ponen los directicos, la inversión incluso de su vida personal es tremenda, y esto hace que me sienta mal, pero me sentiría peor no estando a la altura de lo que se pudiera hacer", apuntó a este respecto.

Nécega aseguró que seguirá ligado al club lucense en el futuro. "Yo siempre estaré para echar un mano al club. Ahí estaré. Ahora hay muchas cosas por hacer porque el club presenta un cremiento tremendo año tras año”

Por último, el técnico focense mostró su confianza en su sustituto, Carlos Cantero. "Es un proceso normal. Carlos llegó la temporada pasada y vio cómo funciona el equipo. Este año empezó con el equipo y fue copartícipe en la confección de la plantilla. Ya conoce el club y la ciudad. Sabemos que probablemente sea la persona idónea en este momento de cambio", comentó. Cantero se estrenará al frente del Ensino el domingo (18.00 horas) en la pista del actual campeón de Liga, el Girona.