Juan Muñiz: "El Alcorcón es uno de los equipos más en forma de la categoría"

Juan Muñiz, centrocampista del CD Lugo, ha advertido este miércoles de que el Alcorcón, al que se medirá el sábado en el Anxo Carro, es uno de los equipos que "más en forma" está en LaLiga 1/2/3.

El Lugo se reencontrará con el conjunto madrileño en Liga después de haberle eliminado de la Copa del Rey en el mismo escenario a mediados de octubre.

"En Copa se vio el estilo de juego que quieren, es uno de los equipos más en forma de la categoría, juegan francamente bien, con buen trato de balón, crean muchas ocasiones, hacen bastantes goles y si están en la zona alta con los nombres que hay este año es por algo", dijo Muñiz.

En rueda de prensa, insistió en que el estado de forma del Alcorcón es "magnífico", un equipo "muy compensado en todas las líneas" y "con mucha calidad y físico en el medio" del campo.

Además, consideró al delantero Juan Muñoz "uno de los mejores" delanteros de la categoría.

A pesar de la dificultad que entraña el partido, el Lugo pretende "hacerse fuerte en casa" de la mano de su entrenador, Alberto Monteagudo, que se hizo cargo del equipo la semana pasada.

Con el nuevo técnico, el Lugo empató con el Levante (1-1) en la Copa del Rey y con el Reus en Tarragona (0-0) en la duodécima jornada de Liga.

"En casa hay que hacerse fuertes, que los rivales lo pasen mal, como el Levante, y sumar de tres en tres", señaló el centrocampista.

El cambio de entrenador le ha beneficiado ya que con el anterior, Javi López, apenas estaba participando.

"Me cambió un poco el día a día y el nuevo entrenador me mostró mucha confianza. Estoy contento pero es una situación para no relajarse porque es una plantilla en la que podría jugar cualquiera, muy competitiva, con jugadores de mucho nivel en todos los puestos", opinó.