Juan Carlos: "Hay que pasar página de lo de Málaga"

El portero del CD Lugo, Juan Carlos Martín, incidió en la trascendencia de los partidos ante rivales directos como el del próximo sábado, en el que los gallegos recibirán en el Anxo Carro al Rayo Majadahonda.

"Es un partido importante, un rival que tiene los mismos puntos que nosotros y en estos partidos no es solo lo que ganas tú, sino lo que ellos no ganan”, comentó en una conferencia de prensa.+

El guardameta, que recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugado del equipo gallego en diciembre, explicó que al conjunto madrileño "le gusta tener el balón y es rápido en las transiciones”. "Es un rival bastante peligroso y lo tenemos que tomar como tal, ponerse el mono de trabajo y hacer un buen partido”, señaló.

El Lugo afrontará el partido con un espía en la plantilla, ya que ha incorporado al delantero Toni Martínez, que afrontó la primera parte de la temporada en el Rayo Majadahonda. "Seguro que nos puede ayudar, pero hoy en día en el fútbol profesional nos conocemos todos y los medios que hay te dan unos análisis impensables antes”, declaró.

"Pasar página" de Málaga

El Lugo rompió el pasado fin de semana ante el Málaga (2-1) una serie de cinco partidos sin perder, aunque acumulaba cuatro empates consecutivos. "Llevamos una buena dinámica pero no hemos sido capaces de ganar y es importante hacer bueno todos los empates con una victoria”, manifestó.



El portero pasó página a la polémica del partido con el Málaga, en el que al Lugo no le pitaron en el descuento un penalti por mano de Harper, y se centró en mejorar. "El árbitro se equivoca pero tenemos que ser inteligentes y no quedarnos en eso, sino analizar lo que hemos hecho mal”, expuso.