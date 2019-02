Juan Carlos avisa: "Aquí no van a venir ni Messi ni Oblak a salvarnos"

Juan Carlos Martín, portero del CD Lugo, ha abogado este miércoles por revertir "el bandazo negativo" que ha dado el equipo en las últimas semanas y ha advertido de que tiene que ser la plantilla la que saque la situación adelante.

"Veo a la gente con ganas de cambiar la situación, dar un paso adelante. Se ha pegado un bandazo negativo en las últimas semanas y hay que revertirlo", comentó en rueda de prensa.

SITUACIÓN DELICADA. El guardameta, que recibió el premio al Jugador Estrella Galicia de enero como el mejor del Lugo ese mes, indicó que en la plantilla "cada uno tiene que asumir su papel con naturalidad" porque "no va a venir Messi ni Oblak" a salvarles.

"Esto es cosa de todos y todos tenemos que estar más unidos que nunca y remar en la misma sostuvo en su comparecencia.

Reconoció que el equipo no está "en la mejor posición" en LaLiga 1|2|3, pero se mantiene en una zona "privilegiada y con ventaja".

"Hay otros que se cambiarían por nosotros y tenemos que ser consecuentes y realistas y esa ventaja que tenemos hay que usarla para seguir creciendo y mejorar", declaró.

ELCHE. El Lugo intentará levantarse el próximo domingo en el Ángel Carro ante el Elche, su exequipo, en la vigésimo séptima jornada del campeonato.

"Siempre es especial jugar contra un equipo en el que has estado. Tengo mucho aprecio al Elche, le deseo lo mejor, pero me debo al Lugo y quiero que gane el Lugo. El domingo no vamos a conceder ningún tipo de simpatía ni privilegio a nadie, los amigos son para antes y después de los partidos, no en los encuentros", argumentó.

En cuanto al partido en sí, pronosticó que será "igualado y con alternativas" y afirmó que en el Ángel Carro deben reencontrarse con la victoria.

"Somos conscientes de que en nuestro campo estamos dando una buena versión, siempre muy cerca de ganar, con unos números buenos en casa y tenemos que tratar de que eso siga así, conseguir la victoria y escalar desde ya", zanjó.