Josete Malagón: "No por marcar cuatro tenemos que volvernos locos"

Josete Malagón, defensa del CD Lugo, se mostró prudente este miércoles tras haber derrotado a la UD Las Palmas (4-2) el pasado fin de semana y aseguró que el equipo no tiene que volverse "loco". "No nos tenemos que desviar de que esto es muy largo, así que no por marcar cuatro tenemos que volvernos locos. Hay que trabajar en equipo como estamos haciendo para que lleguen las victorias", declaró en rueda de prensa.

El próximo domingo, el Lugo visitará al Almería, al que elogió el central rojiblanco. "Es un equipo que está bien, que domina bastantes facetas de juego y es muy compensado. Tiene presión tras pérdida e intentaremos trabajar el partido y meterle mano de la forma que quiera el entrenador", señaló.

Añadió que el Estadio de los Juegos Mediterráneos es "una plaza difícil" y dijo que el Lugo intentará "dar ese salto de calidad para estar en una zona cómoda" de la clasificación. Una de las cuestiones que debe mejorar el equipo gallego es la defensa de las acciones de estrategia, tal y como explicó Josete. "Estamos pecando un poco de que nos falta contrarrestar el juego a balón parado. Se trabaja, pero tenemos que mejorarlo", sostuvo.