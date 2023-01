Pita: "Los refuerzos dependerán de alguna salida para aumentar el límite salarial"

El director deportivo del CD Lugo, Carlos Pita, aseguró que solo habrá nuevos fichajes en caso de que se produzcan ventas que aumenten el límite salarial del equipo. Además, reconoció que las ofertas por futbolistas "no se están valorando" por su poca cuantía económica y que en caso de poder afrontar una nueva llegada sería un extremo izquierdo.

"Dependerá de alguna salida para aumentar el límite salarial y poder reforzarnos. La idea es reforzarnos en más posiciones de ataque para dar más variedad a Fran (Justo) y que tenga más recursos. Dependerá también del tiempo de lesión de Juanpe, porque estamos más descubiertos ahí. Dependiendo del límite salarial que tengamos y de las salidas podremos reforzarnos en otra posición", declaró Carlos Pita.

"La posición de Juanpe es la posición que queremos reforzar. La idea también sería un jugador de banda, un extremo de los de antes, pegado a la línea, vertical... Pero sabemos que en este mercado es difícil encontrar un jugador así. Podemos reforzarnos con un jugador que se pueda adaptar ahí aunque no sea específico de ese puesto, pero siempre que nos dé profundidad y amplitud, porque Sebas Moyano es un jugador más de jugar por dentro y asociarse"; observó.

"La idea es un extremo izquierdo diferente a lo que tenemos, que nos dé amplitud y verticalidad. Tenemos que potenciar eso", recalcó el herculino.

Firmar un centrocampista

"Dependerá de la evolución de la lesión de Juanpe, porque no hay plazos. La recuperación es muy positiva e incluso más adelantada de lo esperado y ojalá se siga manteniendo. Dependerá del próximo mes, de la evolución y los informes médicos y en función de esto decidiremos si es necesario esperar por él o reforzar la posición".

En cuanto a la venta de futbolistas de la prmiera plantilla, Pita dijo que: "En principio no hay ninguna salida cercana. Todos los jugadores están disponibles para Fran. En el caso de Neyder (Lozano) está siendo un gran profesional, con una buena actitud para ayudar al equipo. Entendemos que es un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar y que necesita continuidad para demostrar su calidad y con Pantic tendrá más difícil tener minutos".

"No hay nada avanzado porque no son ofertas suficientes como para valorarlas. Entendemos que la pérdida de un jugador a nivel competitivo sería mucho más grande que el beneficio que obtendríamos, por lo que no son ofertas que el club valore".

Sobre las llegadas de Joselu y Pantic manifestó que: "Eran dos fichajes que ya teníamos avanzados y que solo faltaba confirmarlas. Con Joselu llevábamos mucho tiempo hablando y esperando a que se recuperara de la lesión. Pantic llevaba mucho tiempo con nosotros y era una cuestión de verlo entrenar y el nivel que tenía y nos reforzará en defensa.

Por su parte, Joselu afirmó que "estaba en Huelva haciendo la recuperación y hablando con Pita surgió la posibilidad de terminarla aquí y luego ya veríamos. Durante esta fase hubo varias ofertas de equipos que querían firmarme ya y hacer la recuperación allí, pero yo decidí esperar y apostar por el Lugo".

"Hubo momentos en la recuperación duros, en los que tuve ganas de coger las cosas y volver a irme, porque soy muy exigente conmigo mismo, pero ahora va todo fenomenal. Estoy activo y físicamente me encuentro muy bien, ahora tengo que recuperar el ritmo de competición y que el míster me dé la oportunidad", indicó el delantero onubense.

Joselu no se ve para ser titular

Joselu todavía no se ve para jugar como titular. "Para jugar de inicio sería imposible, sería egoista decirlo. Tengo que coger el ritmo. En una semana o dos puedo estar totalmente bien".

El futbolista ya tuvo minutos en Ferrol el pasado viernes. "Me encontré bien, no noté ninguna sensación rara. Físicamente bien y estuve cómodo. Ahora me tengo que integrar en el equipo, donde estoy muy cómodo, y esperar a la oportunidad del míster".

Joselu cree que aportará "algo diferente al equipo". "Algo diferente soy, porque los otros dos compañeros miden 1,95 y yo 1,70... Tengo un hambre increíble porque lo he pasado realmente mal este año. Ellos son más delanteros de recibir y dejar de cara y yo más móvil y de área. Intentaré ponerles difícil porque voy a exigir lo máximo. Si pensara que no era capaz de aportar daría un paso al lado y me iría a mi pueblo, pero sé que daré guerra por estar en Segunda División".

"El año pasado jugábamos con un solo punta y la filosofía del míster, que jugaba con un punta diferente, no me venía bien a mí. No tuve la oportunidad que quería y luego pasó la lesión de rodilla".

"A nivel económico no lo valoré. Sí al club, porque ya conocía todos aquí, la ciudad... Me adapté muy bien y eso valió mucho para que pueda estar aquí".

Además, habló sobre el momento del equipo. "Hemos venido muy bien después del parón de Navidad y con el míster nuevo se incrementó el nivel competitivo. Nos pide que demos el máximo, porque si no das el máximo es difícil estar a la altura en Segunda División. El nivel de exigencia es máximo y eso se tiene que notar en cada partido y en cada entrenamiento".

Pita: "Es un delantero diferente"

Sobre Joselu también habló Carlos Pita. "Es un delantero diferente a los que tenemos en el equipo, un punta de movilidad, de áreas, rematador, con olfato de gol, de trabajo y agresividad y presión y que nos va a aportar cosas diferentes a las que ya tenemos. Aumentamos el nivel competitivo de la plantilla. nos da diferentes soluciones en posiciones de ataque. Tiene un gran carácter ganador y competitivo y eso hará que el resto de compañeros estén a ese nivel también. Conoce perfectamente el club y se siente identificado con los valores del club de humildad y trabajo. Está adaptado al vestuario, lleva tiempo con nosotros y es como si no se hubiera ido nunca".

"Viene de una situación complicada por el tema de la lesión y tratamos de ayudarlo en todo lo posible para que en todo este tiempo se sintiera como un jugador más dentro del grupo. Creo que fue algo que conseguimos y esperamos que ahora nos pueda dar el máximo nivel competitivo que pueda tener. Tenemos mucha confianza en él y sabemos lo que nos puede dar".