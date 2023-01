Joselu: "¿Cómo voy a tener miedo después de lo que pasé? Lo único que quiero es jugar"

Superar las adversidades como reto. Fortalecer un espíritu férreo, forjado a base de trabajo y resiliencia. El último año de José Luis Moreno Joselu no ha sido sencillo. Su grave lesión de rodilla lo obligó a un ejercicio que nunca antes había tenido que afrontar: centrarse en la camilla, el gimnasio y el césped en vez de la pelota. El resultado espera ser el de un delantero mejor, más maduro, experimentado y con la motivación extra de querer demostrar que su valía no ha menguado.

Once meses después volvió a jugar un partido de fútbol. ¿Fue casi como un nuevo debut?

Estoy muy contento porque fueron once meses de mucho trabajo, de muchos altibajos y sufrimiento. Lo pasé realmente mal porque nunca había tenido, por suerte, una lesión de este alcance. El viernes pasado se vio recompensado todo ese esfuerzo y ese sacrificio. Le quiero dar las gracias a toda la gente que estuvo conmigo en el día a día. Fue una ilusión enorme.

Nunca había estado tanto tiempo sin jugar entonces…

No. Lo máximo que estuve fue un mes por una rotura fibrilar. He tenido mucha suerte con las lesiones, pero cuando te pasa una cosa así valoras más otras cosas de la vida y otros problemas mayores que hay.

¿Siente uno los mismos nervios como una primera vez?

No sentí nervios, sino más bien un alivio. Sentí alivio por seguir jugando y disfrutando del fútbol y por volver después de tanto tiempo fuera.

¿Cuál es el peor momento en una lesión tan grave como la suya?

Como no supe cuando me rompí la rodilla no puedo decir cuando fue el peor momento en concreto. Los peores días fueron cuando me dijeron que había que operar y el tiempo de baja. Pero los peores momentos, quizás, fueron los altibajos en la lesión, cuando pensabas que ya estabas bien y luego la rodilla se hinchaba y había que parar dos o tres días para volver a bajar la inflamación y empezar de cero. Fueron momentos duros porque veías tan cerca el regreso que cuando tenías estos altibajos tenías que estar fuerte en lo mental para no venirte abajo. A mí me pasó. Me entraron ganas de decir, mira, adiós al fútbol. Yo soy muy competitivo y me exijo mucho y quería estar cuanto antes. Cuando veía que los plazos se alargaban más de lo que yo quería o tenía previsto me frustraba mucho.

¿Pensó en tirar la toalla?

Yo lo pensaba, pero mi mujer y mi gente me decían: ‘¿Pero qué dices? ¿Cómo te vas a retirar con 31 años?’. Pero a mí, en mi cabeza, me entraban ganas porque veía que no avanzaba. Luego, cuando veía a equipos o amigos entrenar me entraba el gusanillo y quería seguir. Pero es verdad que a veces se te pasa por la cabeza el dejarlo, pero también por cómo soy yo, que soy muy caliente y digo cosas sin pensar a veces.

La frustración por no poder hacer lo que uno quiere, que es jugar, ¿fue un problema?

Sobre todo por mi persona, por mi forma de ser, porque soy muy exigente en la vida. Si tuviera otra mentalidad y fuera más pasota, pues igual pensaba: ‘Ya llegará’. Pero no. Yo quería estar cuanto antes y me exigía mucho. Trabajé muy duro, entrenaba mañana y tarde y hacía todo lo posible por regresar cuanto antes y entonces se hinchaba la rodilla y me preguntaba el por qué me pasaba eso. Los médicos me decían que era algo normal, pero a mí la palabra normal no me valía, porque lo que quería era volver. Se pasaba muy mal.

¿Cuándo se tiene más ansia por volver? ¿Al principio o al final de una lesión?

Sobre todo al final. Ves la luz al final del túnel tan cercana y luego tenía que parar otro par de días o una semana para que bajara el líquido. Al principio te cuesta andar y hacer cosas, pero es lo que hay y lo asimilas rápido. Lo que peor llevé fue el final de la lesión.

¿Dónde se le da más vueltas a la cabeza, en el gimnasio, en casa o en la mesa del masajista?

Yo me comía mucho la cabeza cuando entrenaba solo. No es lo mismo estar solo que con compañeros. Si estás con tu gente al final hablas, te ríes… Pero solo con un entrenador, haciendo todos los días lo mismo, los mismos ejercicios, solo con una persona, solo en un gimnasio... Es casi como estar en una cárcel. Cada día te levantas y vuelta a hacer lo mismo. Era una rutina que tenías que hacer, pero esa repetición es lo que peor se lleva.

Para recuperarse de una lesión como la suya, ¿es más importante el trabajo físico o el mental?

Para mí, después de esto, es un cincuenta por ciento cada uno. Al final la fe mueve montañas, como se suele decir. Puedes estar muy bien físicamente, pero si la cabeza no te funciona no vas a avanzar nunca. Para afrontar una lesión de larga duración tienes que estar muy fuerte mentalmente. En lo físico te tienes que cuidar, porque sino lo vas a tirar todo por la borda y la recuperación va a ser más larga de lo que es, pero también debes estar fuerte mentalmente.

¿Se llega a cambiar los hábitos cotidianos, la alimentación, los descansos…?

No, mantuve lo mismo. Yo me cuido siempre mucho la alimentación y los temas de gimnasio y demás, por lo que esos aspectos no los cambié nada.

Usted repitió una y otra vez que era un jugador motivado y con hambre después de lo que ha pasado ¿Veremos a un Joselu mejor?

Seguramente, porque he madurado mucho. He estado diez meses fuera, me dio tiempo para pensar mucho y ahora, que fui padre hace cinco meses, tengo una ilusión enorme por que mi hija me vea disfrutar en un campo de fútbol, que me vea marcar goles. Creo que eso será una sensación muy bonita. Aún me queda mucho por dar y tengo muchas ganas de empezar ya a ser el Joselu que era antes.

¿Por qué venir a Lugo en el tramo final de la lesión?

Lo hablé con Pita. Había ofertas de Primera RFEF que me querían incorporar ya, independientemente de cómo acabara o no la rodilla, pero le dije a Pita que me dejara hacer la recuperación aquí. Si luego no me encontraba bien ni lo hablaríamos y daría un paso a un lado. Yo le dije que para hacer el ridículo aquí lo hago en casa. A esta ciudad y al club les tengo además un cariño especial. Creo que es una unión que aún queda viva y no se ha terminado.

¿Hay que gestionar también cuestiones como el retorno? ¿Se tiene miedo a posibles recaídas?

Yo no tengo miedo. Cuando yo le enviaba los vídeos al doctor Cota, que fue quien me operó, se quedaba sorprendido por cómo le pegaba con la pierna izquierda, que fue la que me lesioné. Miedo no tengo ninguno. Después de lo que he pasado, ¿cómo voy a tener miedo? Voy a tope y lo único que quiero es jugar.

Joselu en O Ceao. SEBAS SENANDE

En Lugo ofreció su mejor temporada, ¿Este ecosistema es el mejor para Joselu?

Sí. Esta es una ciudad que me gusta. Para el futbolista es un sitio idóneo. No hay mucha presión, es un campo que me gusta, pequeño, con gente que hace ruido… Esta es una ciudad que no tiene tanta presión futbolera porque no hay una masa social tan numerosa como en otras, como pueden ser los casos de Gijón, Oviedo o Sevilla. Aquí tienes todo lo que necesitas y además el club está creciendo y te facilita las cosas también.

¿Para la familia Moreno también es una ciudad idónea?

Mi mujer hizo aquí muy buena relación. Durante todo el embarazo la estuvieron viendo aquí y le tiene mucho cariño a Lugo. Ella solo quería venir aquí. De hecho, hubo ofertas de ciudades con mejor clima y una buena calidad de vida, pero ella solo quería Lugo y nada más que Lugo y entre los dos decidimos venir aquí.

¿Por qué no volvió a tener aquellos números ni en Granada, Oviedo o Tenerife?

En Granada, en la primera vuelta acabé con nueve goles y fueron buenos números, pero en la segunda vuelta tuve problemas personales y me afectaron. En Oviedo me rompí el menisco pero aún así acabé con once goles en 30 partidos. No son malos números. En Tenerife empecé bien, pero arrastraba problemas de rodilla y notaba que no tenía la pizca de velocidad necesaria, ese cambio de ritmo no lo tenía y al final se notó. Descubrimos que tenía el cruzado roto y decidí operarme.

¿El instinto de delantero de área no se pierde?

Eso nunca se va a perder, con eso se nace y eso es una de las cosas que me llevaron a estar donde estoy.

¿Con la experiencia también se gana instinto goleador?

Cuantos más partidos tiene uno en la espalda más instinto tiene. Eso es un hándicap a mi favor.

Es además un delantero distinto a Chris Ramos y Manu Barreiro...

Somos delanteros diferentes. Ellos son más delanteros de referencia, de quedarse el balón de espaldas. Son altos y yo soy más de área, ratilla, más móvil, de desmarques de ruptura... Cuanta más variedad le demos al entrenador mejor será para él, que no tenga solo un tipo de delantero.

¿Encaja en lo que quiere Fran Justo? ¿Qué le pide el míster?

De momento me pide que me recupere lo antes posible y que esté en plena forma. Aún no me pide nada en concreto.

Es un técnico muy joven ¿Le sorprendió su estilo, su personalidad?

Me sorprendió mucho para bien. Si viene un técnico de Segunda RFEF, con 33 años, lo normal es que pienses que va a venir tranquilo y no meterse en una plaza de toros con el gañote. Pero vino con las ideas muy claras, no se corta un pelo y siempre dice lo que piensa a la cara. En el segundo o tercer día ya estaba enrabietado y eso demuestra que vino con ganas y con fuerza. Eso era lo que necesitaba el equipo, eso también lo digo. Me sorprendió mucho el carácter fuerte que tiene, que vino de abajo y que no se achantó como se podía pensar. En eso, desde el primer día, me ganó. Eso quiere decir lo mucho que puede llegar a ser si le van bien las cosas como entrenador.

¿El futbolista prefiere un entrenador así, que vaya de frente?

Yo sí. Prefiero un entrenador que te diga las cosas claras. Su forma de transmitir es la que yo querría tener el día de mañana, ser claro, sencillo y eso a la mayoría de los futbolistas le gusta.

¿Ha cambiado mucho el Lugo de Fran Justo al de Hernán Pérez o al de Rubén Albés?

Yo con respecto a Hernán no puedo decir mucho porque no estuve casi con él. Rubén Albés es un poco parecido a Fran Justo, porque son dos entrenadores a los que le gusta el fútbol de emoción, de meter el pie y darlo todo. El Lugo, si no lo da todo en cada entrenamiento y en cada partido será difícil que pueda mantener la categoría. Los dos son entrenadores jóvenes y con hambre.

Decía Chris Ramos que usted y Manu Barreiro son sus referentes y lo aconsejan día a día, ¿el compañerismo está por encima de la competencia?

Independientemente de que quiera jugar más o menos yo lo que quiero es que el Lugo se quede en Segunda División. Intentaré aportar lo máximo posible para que eso suceda. A los jóvenes trataré de convencerlos, aconsejarlos y apoyarlos. Ojalá Chris Ramos acabe con 30 goles y Sebas con 20, porque eso sería beneficio para nosotros. Ahora, con mi edad, sé valorar otras cosas que el egoísmo que pudieras tener con 20 no te dejaba, porque piensas en poder jugar por encima de todo. Ahora piensas más en el equipo y en ayudar al conjunto.

¿Cómo ve a los jóvenes desde su posición de veterano?

Creo que pueden y deben aportar lo suficiente. Entre todos tenemos que dar un paso al frente porque, ahora mismo, si se acabara la Liga, seríamos de Primera RFEF. Tenemos que apretar los dientes y darlo todo. Pero en el vestuario del Lugo no hay jóvenes traviesos, como digo yo. Aunque no nos están saliendo las cosas como querríamos creo que queda por dar y los chavales tienen hambre y son buenas personas. Entre todos vamos a poner lo necesario para que el equipo siga en Segunda División.

Usted vio al Lugo desde fuera, ¿qué le falta al equipo?

Lo que nos falta es encadenar un par de victorias y que el equipo se suelte un poco más y disfrutar más del día a día. Estar abajo nos crea un poco más de tensión, pero creo que lo que faltan son dos buenos resultados seguidos y luego rendiremos mucho mejor.

¿La categoría también ha crecido en dificultad y calidad?

Sí. Los recién descendidos son equipos potentes y luego se mantuvieron clubes que económicamente están muy bien. También el Lugo es de los presupuestos más bajos de la categoría. Eso también se tiene que notar, porque al final el director deportivo o el presidente no pueden firmar al que quisieran traer. Este año quizás se note un poco más por el nivel económico y habrá que hacerlo de otra manera para conseguir los puntos necesarios. Pero esta es de las Segundas Divisiones más complicadas y parejas de los últimos años. De hecho, ningún equipo se ha escapado, hay seis puestos que bailan en cuatro puntos… Está todo muy parejo.

¿Le sorprendió el nivel de los recién ascendidos?

También. El Albacete o el Andorra, que eran equipos que, teóricamente, debían estar abajo ahora están arriba. Hay casos luego como el Málaga, que parecía llamado a luchar por el play off, y ahora está abajo. Pero sorprende mucho el rendimiento de Albacete y Andorra.

Ante el Mirandés, un rival directo, ¿Será un duelo a vida o muerte?

A vida o muerte no. Sí va a ser un partido importante, porque si somos capaces de sacar los tres puntos allí le recortaríamos tres puntos, ganaríamos el golaverage y estaríamos más cerca de ellos. Pero no creo que sea a vida o muerte aún. Será importante, como todos los partidos de aquí a final de año, pero la gente tiene que estar tranquila, porque se va a sacar adelante.

Es un equipo joven y ofensivo, ¿Le va bien ese juego al Lugo?

En algo se tiene que notar que nosotros somos un equipo un poco más veterano. Sería bueno ponernos por delante en el marcador para manejar el partido. Ellos son un equipo joven que juega a disfrutar. A veces eso sale bien, pero otras puede jugar en su contra. Esperemos que eso suceda este domingo.