Responsabilidad. Todo el mundo lo está en el Arenal Emevé ante el momento cumbre de la temporada, de varias temporadas, la Copa de la Reina. Para el equipo lucense arrancará este viernes a las 20.00 horas con el Haro Rioja como rival.

¿Cuánto hay de orgullo por acoger la Copa de la Reina y cuánto de responsabilidad?

Un poco de todo. Orgullo porque llevamos muchísimos años desarrollando esta actividad en Lugo, muchos años trabajando la cantera, estamos en proceso de estabilizarnos con ambos equipos en Superliga, no hay otro club en España en la misma situación, el reto es organizar una Copa de la Reina de la que todo el mundo hable. Es la primera vez que viene a la ciudad, había venido a la provincia, a Monforte, pero es la primera vez que lo hace a Lugo. Por nuestra parte más ilusionadas no podemos estar, espero que estemos a la altura, si competimos en pista y lo damos todo, después el resultado será fruto de ese trabajo. Es una competición exigente.

Decía la presidenta que las jugadoras llegan hipermotivadas porque se sienten protagonistas de una competición de primer nivel. ¿Es difícil gestionar el estado anímico en los días previos?

Veo a las chicas muy ilusionadas, motivadas, pero tranquilas, sobre todo para lo jóvenes que son la inmensa mayoría. Es la primera gran competición que van a tener, las que son más jóvenes alguna ha tenido la oportunidad este año de ir al campeonato de Europa con la selección, que son palabras mayores, pero a nivel de clubes es la primera para muchas. Las veo muy ilusionadas, lógicamente, pero con una tranquilidad que me gusta. Se les ve con mucha responsabilidad.

El Haro La Rioja es el primer rival. Llega por debajo en la clasificación, ¿es un partido a vida y muerte?

Todo se iguala. Jugamos contra ellas en la primera vuelta, el de la segunda lo tenemos aplazado por positivos. El último test es lejano, no se puede tener en cuenta, ganamos 3-0, pero ahora mismo ellas y nosotras hemos evolucionado mucho. Tenemos una trayectoria bastante paralela en cuanto a resultados y estamos cerca en la clasificación. Somos dos equipos que, si bien no tenemos un juego muy parecido, estamos teniendo resultados parecidos. Tienen un par de jugadoras, veteranas, Fernanda Gritzbach y Rocío Gómez, que creo que son las que pueden marcar la diferencia, aunque el resto del equipo también tiene un alto nivel. Pero ellas dos por la experiencia que tienen, Fernanda jugó seis o siete finales de la Copa y las ha ganado todas, Rocío parecido, son internacionales y en este tipo de partidos no creo que acusen los nervios. Van a ser un punto de apoyo importante para su equipo. Nosotras confiamos en nuestro juego colectivo, tenemos a Yael, que es la más experimentada, pero esperamos apoyarnos en todo lo que nos ha traído hasta aquí, que es el colectivo. No tenemos grandes figuras, pero todas nuestras jugadoras pueden desarrollar un volei de primer nivel.

El hecho de ser anfitrión puede generar más presión al equipo. ¿Lo visualiza en la final? Decía la presidenta que se veía ahí. ¿Ve a su equipo dando la sorpresa?

Tenemos opciones reales. Los equipos contra los que jugamos, en el caso de Haro vamos a competir contra ellas, y si pasamos nos espera Kiele en la semifinal, un equipo que le ganamos 3-2 en su casa, perdimos 3-2 en casa después de Navidad, y sería muy igualado. No nos enfrentamos contra equipos claramente superiores al nuestro, que en ese caso el volei se presta poco a resultados sorprendentes, cuando un equipo tiene más nivel, generalmente, casi el 100% de las veces gana. Sí que tenemos opciones, hay que hacer las cosas muy bien y en caso de que salgan bien, de que controlemos el error, porque con el sistema de puntuación que tenemos acusa mucho el error no forzado, si somos capaces de eso creo que tendremos opciones en ambos partidos, pero los rivales también. Lo veremos estos días.

La dinámica de la temporada ha sido buena, las jugadoras nuevas se han adaptado rápido. ¿Se ha notado esa veteranía por el hecho de tener un equipo bastante joven?

Sí, sobre todo a principio de temporada, cuando echó a andar el equipo. Estas jugadoras más veteranas, que han militado en equipos importantes, tienen esa dinámica de trabajo, muy profesionales, vienen a entrenar siempre, todo el mundo se implica y se contagia. Si a tu compañera es una persona que llega la primera, se preocupa por hacer todo perfecto, son actitudes que contagian. Las pequeñas ya tenían buena dinámica, pero este año viendo ese ejemplo se han contagiado. Los entrenamientos son intensos, serios, sin distracciones. Lo que puede parecer lógico de un equipo joven, con faltas de concentración, este año no lo hemos visto. El equipo mejora así, inevitablemente. En liga estamos quintas, esperábamos mejorar un poco nuestra clasificación, la realidad es que nada más termine la Copa tenemos Liga, miércoles 16 y fin de semana, no vamos a tener tiempo de saborear nada, pase lo que pase. Llega la Liga y queremos entrar en play off, lo ideal sería entrar lo más arriba posible, por el tema de los cruces. Si quedamos cuartas sería mejor por tener un mejor cruce, pero son las cábalas del entrenador que muchas veces no sirve para nada, pero es el objetivo. Si lo conseguimos bien, y si no jugaremos el play off desde la posición que logremos. Como también puede ser que quedáramos fuera, si no conseguimos los resultados esperados. Mantenerse, que es el objetivo prioritario, está cada vez más cerca, y bienvenido sea.

La Copa no despista, ¿no?

Nos beneficia. Tenemos una plantilla muy amplia, es bueno porque al final cualquiera puede tener un mal día. Gente que quizá juega más, aquí no hay tantas rotaciones como en baloncesto o balonmano, no tenemos cambios ilimitados, pero podemos rotar bastante a las jugadoras. Si un día alguien no está muy bien, tienes a otra compañera. Eso y mantener la tensión dentro del grupo, la propia jugadora al ver que hay alguien detrás que tiene opciones de jugar, aprieta. Es la mentalidad competitiva que te lleva a intentar superarte todos los días.