José Valle: "Nos hubiera gustado ascender sobre la pista, pero no pudo ser así"

SI ALGO destaca José Valle del Arenal Emevé es su capacidad para formar jugadoras más allá de lo deportivo. Para él, la ciudad es un valor fundamental.

La noticia del ascenso a la Superliga femenina puso fin a tres meses de incertidumbre y preocupación. ¿Se ha cumplido el objetivo?

Sí, no es como lo esperábamos, pero ya está hecho. A ver si podemos jugar en esta categoría, el club había hecho un esfuerzo increíble para ascender y militar en la máxima categoría el año que viene. A ver cómo evoluciona todo, a ver cuándo empezamos. Eso sí que es toda una incógnita para todo el mundo.

Sabe mejor sobre la pista que de esta manera, como dijo la presidenta, Bibí Bouza, es la recompensa a mucho tiempo de trabajo bien hecho, ¿no?

Es así. Nos hubiera gustado que fuera sobre la pista, durante el play off que íbamos a disputar a finales de abril. Pero ha sido de esta manera, un poco rara, sobre todo porque desde el día cuando se interrumpió la competición no hemos recuperado la actividad y dejas de ver a todo el mundo. Todo ha sido muy extraño.

¿Cómo de duro fue afrontar ese parón? El Arenal Emevé lideraba el Grupo A de la Superliga 2 y lo tenía todo de cara para lograr el ascenso.

Se te echa todo encima, fue todo tan rápido... creo que fue un jueves cuando se empezó a hablar del estado de alarma, de restringir desplazamientos, de no poder salir de casa y todo eso. Fue de un día para otro, tuvimos que hablar con las jugadoras, porque alguna se quedó por aquí hasta hace nada, otras se pudieron marchar justo antes de que limitaran los desplazamientos. Una vez que la federación da por finalizada la competición lo hace un poco para poder cerrar los contratos de todo el mundo y no dejar ningún cabo suelto. A la hora de entrenar te llevas un palo porque estás en plena competición. No es como cuando finaliza y cumples o no los objetivos, que puedes desconectar y deshabituarte del trabajo. Fue un jarro de agua fría y muy complejo al inicio, sobre todo por el tema de no poder hacer nada y estar todo el día metido en casa.

¿La temporada deja buen sabor de boca pese a no entrar en la final de la Copa?

Nuestra idea era disputar esa final pero pagamos un poco la juventud de la plantilla. Quién sabe si también lo hubiéramos pagado en el play off... la verdad es que las jugadoras se repusieron muy bien de esa derrota en semifinales de Copa. Una vez que retomamos la competición llevamos muy bien la Liga regular pero volvemos a pagar esa falta de experiencia ante el CV Sayre Décimas, nuestro máximo rival. Ellas tenían muchas jugadoras internacionales, experimentadas, y nosotros salimos con un sexteto que apenas superaba los 19 años de media. Eso se nota en momentos de tensión, pero es un proceso que tiene que atravesar todo deportista.

¿Ha hablado con las jugadoras? Bibí Bouza aseguró que han recibido ofertas de la Superliga.

Hubo dos meses en los que se escuchó de todo sobre la liga, que quedaría igual, que se suspendería y se repetiría, que ascenderían cuatro equipos... se plantearon infinitas posibilidades. Hablamos con ellas para que no hicieran caso de esa rumorología y que esperasen a la decisión en firme que ya tenemos. Pero sí, muchas de ellas han recibido ofertas y la mayoría superan económicamente las que podemos plantear nosotros. Tenemos que hablar, porque nuestro equipo suele tener gente muy ligada a la ciudad no solo por el deporte sino porque muchas estudian y trabajan aquí. Si solo vienes a jugar a voley y recibes una buena oferta, es normal dejar el club. Pero si juegas y, además, estás estudiando, es un poco más complejo el moverse. A ver qué disponibilidad tienen. Las que se vayan, encantados con ellas porque también habla bien de nosotros, significa que se fijan en ellas porque han alcanzado ese nivel necesario.

No se sabe cuándo empezará la temporada, pero sí que será sin público. ¿Cómo afectará económica y deportivamente?

Hay equipos que no van a tener problemas económicos, pero en nuestro caso eso no ocurrirá. Seguiremos contando con nuestro patrocinador, Arenal, y también con la colaboración del Concello y la Xunta a través de diferentes organismos. La plantilla que vamos a confeccionar va a ser joven, no vamos a poder traer jugadoras veteranas porque están cobrando cantidades que no podemos asumir y que, de hecho, la liga tampoco podría o debería asumir.

¿Por el presumible descenso de ingresos?

Este año, sin espectadores y con una televisión que es mera anécdota, hace que las dos ligas, la masculina y femenina, apenas tengan peso mediático y por tanto ingresos. Pero tenemos la ventaja de ser un club que vive de formar a jugadoras en su cantera y de hacer atractiva la ciudad para que vengan a estudiar, porque todas las que vienen son jugadoras jóvenes, que están en último año de instituto o a punto de empezar la universidad. Para ellas puede ser muy interesante venir a Lugo y quedarse los años necesarios para su formación académica, personal y deportiva