José Juan, un ídolo del 'Anfield Carro'

JOSÉ JUAN Figueras (Vigo, 31-12-1979) es el portero con más partidos en la historia del Lugo en el fútbol profesional. Nada menos que 135 veces se enfundó la camiseta para defender el marco rojiblanco. Ahora, a sus 40 años y desde el Alcoyano, sigue superando retos, el último ascender a Segunda B después de que en el play off exprés no se pudiera jugar por los casos detectados del Covid-19 -que luego no lo fueron- en el Marino. La RFEF decretó el ascenso de categoría de los cuatro equipos participantes (Alcoyano, Marino, Lealtad y Linares), que estaban en las rondas finales de los play off, para que actualmente sean 102 los equipos que jueguen la próxima campaña en la categoría.

No es el primer ascenso de categoría del experimentado portero. Elche y Granada son otros de los equipos con los que logró ascender, pero José Juan reconoce que "este, el actual, es el ascenso más atípico, han sido 12 meses de temporada". "Ya habíamos vuelto de Madrid (sede donde se disputaban estos partidos) a Alcoy y estábamos expectantes, y estuvimos diez días sin saber nada. Ha sido raro, pero al final el ascenso era lo que buscábamos", añade.

La próxima temporada está en el aire debido a la situación sanitaria y al no tener los clubes de Segunda B el músculo económico de la Liga. La rumorología es extensa, empezar las competiciones en octubre, en enero de 2021... José Juan ve el asunto "un poco en el aire hasta que no haya un protocolo estable. El fútbol de Segunda B y Tercera no puede parar, hay mucha gente que vive de esto y que saca adelante a su familia", afirma el meta gallego, obviamente quedando esto en el limbo si la situación sanitaria empeora.

Setién siempre trata de imponer su juego, igual que en el Lugo. A ver si tiene suerte

A pesar de cumplir los 40, José Juan ha sido titular este curso (29 partidos jugados y solo 15 goles encajados). "Tengo un año más de contrato al haber ascendido. Yo voy año a año, me estoy encontrando muy bien. Hay cuerda para rato, por lo menos para un poquito más", dice

ETAPA EN LUGO. Durante sus cinco temporadas en el Lugo, José Juan disputó 132 partidos en la categoría de plata, entre 2012 y 2017. Un total de 163 goles fueron los que encajó, con 45 porterías imbatidas. Sin duda, es el cancerbero con más partidos con el Lugo en Segunda. Le sigue Juan Carlos (78), el recordado autor del gol desde su propia parcela del campo que anotó ante el Spórting de Gijón en el Ángel Carro.

En su primera temporada en Lugo, José Juan estuvo a la sombra de Yoel Rodríguez, pero en las siguientes, con duros competidores como Dani Mallo o Roberto Fernández, se impuso. El vigués destaca por su juego de pies y su seguridad bajo palos, con actuaciones estelares en momentos claves de los partidos.

Para José Juan, la etapa en el conjunto lucense fue la más importante de su carrera futbolística

Sobre la agónica permanencia conseguida por el Lugo, el portero afirma que "lo han pasado mal, pero con esfuerzo y trabajo, al final lo lograron". "Mantenerse en el fútbol profesional es bonito y muy importante", añade.

Su entrenador durante tres de sus cinco campañas en el Lugo fue Quique Setién, despedido en el Barcelona tras su derrota en la Champions. "Yo lo estaba viendo durante este periodo con mucha ilusión. No lo estaba viendo mal, hay un foco mediático muy grande. Setién siempre trata de imponer su juego, igual que en el Lugo. A ver si tiene suerte".

Llegó al Lugo procedente del Granada el año en que el equipo rojiblanco ascendió a Segunda División. El portero gallego afirma que su llegada "fue de rebote". "Estaba con mi mujer en casa, me llamaron con las pretemporadas ya empezadas y de un día para otro hice las maletas y me fui a Lugo. Creo recordar que la salida de Diego Rivas al Elche fue la que hizo que me llamaran", recuerda.

Para José Juan, la etapa en el conjunto lucense fue la más importante de su carrera futbolística. Antes, apenas contaba en sus equipos anteriores. No llegó al Lugo con gran cartel, pero se lo ganó. "Han sido cinco años maravillosos, siempre llevaré en el corazón a este equipo. Siempre estaré pendiente de ellos, echándoles un vistazo. Pasé los mejores años de mi vida allí", concluye José Juan, ídolo en el "Anfield Carro", cántico con el que coreaban los aficionados lucenses al guardameta.