José Durán, entrenador del Polvorín: "Mi deseo es volver"

El técnico del Polvorín, José Durán, reflexiona sobre el parón generado por la crisis del coronavirus e insiste en que su deseo, como deportista, es "volver a entrenar y a competir". "Mi deseo es realmente volver a entrenar y volver a competir porque es mi trabajo, es lo que me gusta y sería volver a una cierta normalidad que creo que necesitamos todos. Ahora mismo vivimos una situación histórica y complicada a todos los niveles y que el fútbol vuelva será una de las últimas actividades que se retomen y será muy buena señal para todos. Los que tenemos el deporte y el ejercicio en las venas lo que deseamos es cuanto antes retomar nuestra actividad, no por querer empezar antes quiere decir que no importe el tema de la salud, no se trata de ser mas egoistas porque queramos competir y entrenar, eso le pasa a todo el mundo, todos queremos retomar la actividad, pero también queremos que deje de morir gente y que esto pase", dijo.

El actual entrenador del conjunto rojiblanco, que milita en la Tercera División, mantiene el contacto con la plantilla, con especial atención a aquellos con una situación más desfavorable en lo que a confinamiento se refiere.

"Los jugadores que menos te preocupan son los que por edad están todavía con sus padres y que tienen situaciones favorables, los que más preocupan son los que están lejos de su ciudad y su familia, de su entorno y se encuentran solos en casa. De ahí vienen mis llamadas, empiezo a llamarlos pensando en aquellos que sé que están solos y les puede costar un poco. Con todo, sé que lo están llevando bien porque hoy en día las nuevas tecnologías ayudan muchísimo a estar cerca de todo, del entretenimiento, la información, la familia, los medios te ayudan a ello", comentó.

"Los jugadores que más preocupan son los que están lejos de su ciudad y de su familia, aquellos que están solos"

La forma física y la preparación de los futbolistas es algo que también está condicionado ante un escenario como el que marca el confinamiento. "Tenemos varios jugadores que viven en casa, que tienen espacio para hacer algo más de lo que puedes hacer una vivienda de noventa metros cuadrados. Esos jugadores sabemos que si aprovechan bien el espacio van a mantener una forma más o menos óptima, lo que no podemos perdirle a un jugador es que en una superficie más limitada lleguen como se fueron. Habrá un defícit de condición física en el caso de que la competición vuelva y tengamos que competir en un corto periodo de tiempo, pero para eso estarán las sesiones previas a esa competición. Queremos que estén activos en sus domicilios y con ese mínimo de forma que van a traer vamos a ser capaces de en poco tiempo ponerlos otra vez en unas condiciones óptimas de competir", manifestó.

"Les dimos un plan de trabajo diario y en el que está en contacto día a día es el preparador físico Manu Miranda, y en el caso de los lesionados de larga duración están Manu Miranda e Irene, que es la fisio. Yo hablo con ellos una vez a la semana más o menos, pero poco de fútbol y mucho del día a día y la situación que atravesamos. Es gente muy profesional, comprometida y que está haciendo el trabajo que se le envió», completó.

El valor de un cuerpo técnico

José Durán también reivindica en este momento todo ese trabajo que realiza el cuerpo técnico, con el entrenador a la cabeza y unos colaboradores siempre decisivos. "Siempre tuve claro el valor de los cuerpos técnicos en el fútbol y no necesito vivir situaciones como ésta para detectar que un eslabón clave en la búsqueda de los diferentes objetivos de rendimiento por parte de los clubes y consejos de administración es el cuerpo técnico de cada equipo con el entrenador a la cabeza. Ya que si quieres optimizar al máximo los recursos recursos de los que dispones con el menor coste económico posible, debes de preocuparte por buscar al mejor grupo de trabajo posible desde el utillero al primer entrenador con un alto grado de compromiso, conocimientos y profesionalidad", comentó.



A CHEDA. El técnico del Polvorín reitera lo a gusto que se encuentran en este campo. "Ahora mismo nosotros tendríamos iluminación suficiente para jugar a cualquier hora, un campo con buenas dimensiones y estado de la superficie, está bastante cuidada. Sacamos muy buenos resultados y es un campo nos sirve perfectamente y cuando nos toque volver estaremos a gusto allí", concluyó el entrenador.