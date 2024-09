José Areñas: "El Breogán es mi familia y siempre le tendré un amor muy especial"

José Areñas es uno de los guardianes de la memoria del club celeste, al que estuvo unido como speaker durante casi dos décadas. Resultó un placer compartir con él sus mil y una anécdotas y su mente vivaz, en una atmósfera de risas... y de alguna lagrimilla.

¿Cómo, trabajando en la radio, le condujo el destino a ser speaker del Breogán?

Estaba en Covas de vacaciones, me llamó Arcadio Silvosa y me dijo: "Estoy aquí con la gente del Breogán y necesitan un speaker y yo les dije que conocía uno cojonudo" . "¿Quién es?", le contesté. "Tú", me indicó. Pese a mi reticencia inicial –estaba en la playa–, Arcadio me insistió: "Vente, hombre, que ya jugamos hoy". Y allí me fui. Recogí los enseres, me pegué una ducha, cogí el coche y marché para Lugo. Al llegar al Pazo le pregunté: ¿Qué hay que hacer?". "Presentar a los jugadores y poco más", me respondió. A partir de ahí empecé a meterme en el papel. Creo recordar que el rival era el Estudiantes.

¿Tendrá un millón de anécdotas curiosas que contar?

Mogollón. Una vez, a salir de la rueda de prensa –hacía de speaker en los partidos pero luego me quedaba para la Cadena Ser– veo un tío persiguiéndome por el pasillo del Pazo que me gritaba "¡eh, eh!" y me acojoné. Resultó ser Pesic (Svetislav Pesic, entrenador serbio que en aquel entonces –periodo 2002-04– dirigía al Barcelona) que me dijo "very good job, very good job" y me dio la mano. O con los motes; me venían los jugadores y me decían de extranjis "a este llámale tal o cual".

¿Qué presidente de los muchos que vio pasar fue el más cercano con usted?

Todos en el fondo quieren mucho al Breogán. La verdad es que me llevé siempre bien con todos; nunca se metieron con lo que yo hacía. Yo a Jesús (Lence) siempre lo querré mucho. Una vez regaló unos batidos en el Pazo y me salió de la cabeza decir "y ahora todos con los batidos que regala el tío Jesús". Los que estaban en la mesa al completo me dijeron "pero qué dices". "No sé, se me ocurrió", les contesté. Y resulta que le moló (ríe).

¿Con qué jugadores llegó a entablar amistad?

Con muchos, aunque al que más quiero del mundo mundial es a Ricardo Corazón de González. Richi es un tío extraordinario. También me llevo muy bien con Álex Llorca... (se lo piensa un poco) Con todos, con los extranjeros también, con Reyes... En fin, fueron muchos años y muchos jugadores. Solo con recordarlo, ¡buf! (se emociona).

¿Cómo se le ocurrió ponerles apodos a los jugadores breoganistas? ¿Fue algo espontáneo?

¡Yo qué sé, hijo! (ríe). Cuando me dijeron que iba a ser speaker pensé para mí: "No solo voy a presentar a los equipos". Veía que en la tele decían quién anotaba, cometía personal, etc. Y lo hice así; a partir de ahí empecé a ver la NBA, me documenté un poco más y empecé a concebir el deporte como un espectáculo. Pensé: "Vamos a liarla y a hacerlo guay". Y me salió.

Acuñó algún sobrenombre fascinante, como Hai un novo sheriff na cidade (Pep Ortega)...

(Interviene) O el de Devin Maravilla Davis; fue el más mítico, creo yo. Como iba a las ruedas de prensa y escuchaba a los entrenadores, me acuerdo que Paco García dijo de Nacho Biota, al que le tengo un gran cariño, "aquí un tirito, aquí una penetración" y me quedé con eso. A partir de ahí paso a ser Tirito-Penetración Biota. Cuando le llamé Panamá power a Rubén Garcés creo que no le gustaba. Con los años fui aprendiendo.

¿Y concretamente el de Pep Ortega de dónde salió?

Soy mucho de improvisar; nunca trabajé con guion. Se me ocurrían y las soltaba, así, sin más (ríe).

¿Se atreve a ponerle apelativo a algún jugador de la plantilla actual? ¿Tal vez a Érik Quintela?

A Érik le pondría El príncipe Harry (vuelve a reír), porque a su hermano Sergi le llamaba God save the king.

¿Qué momentos de esa etapa guarda con más cariño?

Todas las victorias, todas.

¿Pero habrá alguna en especial?

Hubo partidos muy importantes, claro que sí, pero ganar era guay y daba igual el rival. Había que vencer como fuera y había que rugir. Si el Pazo ruge eso se oye, por mucho que digan algunos jugadores que no. ¡Y un huevo!; eso se oye. Cuando la gente empezaba a petar en el suelo y temblaba todo... se me ponía la piel de gallina y, además, la gente me seguía el rollo (se emociona de nuevo).

¿Y el peor?

Hubo muchos también. El quinto partido en Ourense (play off de ascenso a la ACB, curso 2014-15) fue... Además, habíamos hecho una buena panda para ir. Lisardo logró una unión que yo creo que nunca hubo entre público y equipo. Fue el entrenador que mejor consiguió implementar el concepto de familia, creo yo. Y como el Breogán es mi familia, le tengo y le tendré siempre un amor muy especial.

Hay una imagen suya derrotado en aquella grada del Paco Paz que...

Soy un veterano de guerra en la vida del básket.

Areñas, abatido en el quinto partido del play off con el Ourense de la Liga 2014-15. XESÚS PONTE

Su show era conocido y reconocido en toda España. ¿Recibía muchas felicitaciones por ello?

Lo de Pesic fue flipante. En otra ocasión, iba a entrevistar a Manel Comas en una previa cuando me dijo: "No, no , siéntate aquí conmigo". Cuando entré en directo en la radio le dije a Arcadio que me sentía como el segundo técnico, al lado de Comas. Fue muy divertido. En Canal Plus –¡qué mayor voy! (enuncia de forma retórica)– recuerdo que me habían comparado con Andrés Montes.

¿Se paró a pensar alguna vez que usted forma parte de la historia del Breogán?

(Se emociona mucho) Yo soy yo. Arcadio me dio la oportunidad de meterme ahí y me metí. En la radio me pasó igual, me dijeron que tenía una voz muy bonita y una vez dentro... ya haces de todo.

"Cualquier día caigo por el Pazo, le robo el micro a Jacobo y pego cuatro gritos"

Y llegó un momento en el que lo dejó. ¿Por qué?

Ya llevaba un tiempo bastante quemado, con mucho estrés. A este le siguió la ansiedad y finalmente me dijeron que era una depresión y tuve que parar. Y ya se me hizo todo una mierda. Aún estoy así más o menos; tengo picos, altibajos, pero hay que tirar p'alante.

¿Ha seguido durante toda esta etapa al Breogán?

No volví al Pazo. Si soy sincero, incluso fui incapaz de verlo salvo un par de partidos, como el del ascenso. Me cuesta, me da angustia. Sé cómo queda y lo que hay, pero me agobia seguirlo en las redes sociales o medios de comunicación. No sé cómo explicarlo.

Fue testigo de momentos muy duros por los que atravesó el club. ¿Cómo valora la etapa actual, con estabilidad deportiva, económica y social?

¡Es acojonante! "Por fin", me sale decir. Esta temporada será complicada, como todas, y hay que seguir pico, pala, pico, pala. Aunque no estoy muy puesto en todo, creo que las cosas están yendo bien y ahora está Carmen, la hija del tío Jesús (carcajea).

¿No añora algo de todo aquello, de rugir como un león durante el calentamiento?

Eso no era el rugido de un león. Tenía un perro, Álex –Dios, cómo lo echó de menos (piensa en voz alta)– que cuando lo cabreaba me hacía así, "groar, groar". Cuando el público llegaba al Pazo y los jugadores calentaban se me ocurrió un veneno así, groar, groar (ríe). Era por decir: Estamos na casa, quen anda aí?

¿Y qué me dice de las frases que popularizó, verbigracia equipo+pazo... equipazo?

Debo decir que no acuñé yo todas estas ideas. Lo de "en pé", por ejemplo, surgió de Juan Carlos Castro. Estaba haciendo de speaker y me mandó un whatsapp que ponía "pon al Pazo en pie" y empecé a decir "en pé, en pé, en pé..."; la cosa cayó en gracia y ahí quedó. Si palmas de 10 hay que darlo todo; cuando acaba el partido ya llegará el tiempo de discutir y hacer las valoraciones sobre cómo se jugó, pero durante el choque hay que estar, ¡hay que estar!

¿Qué mensaje le mandaría a la mucha gente que se acuerda de usted con cariño?

¡Buah...! (al borde de las lágrimas). Les diría que muchas gracias, ¡hala Breogán! y que cualquier día caigo por ahí y montamos una. Le robo el micro a Jacobo y pego cuatro gritos.

Sería maravilloso...