José Antonio Caneda: "Hubo fallos y hay que trabajar para mejorar las cosas"

Ya se había disputado la primera jornada de competición cuando José Antonio Caneda Goyanes asumió la presidencia del consejo de administración del CB Breogán. No pudo, por lo tanto, ni empezar ni acabar, por los motivos por todos conocidos, su primera campaña al frente de la entidad breoganista. El máximo mandatario lamenta la manera de finalizar la competición, reconoce que el balance deportivo no puede ser positivo y que en general se han cometido errores que habrá que tener en cuenta para el futuro. Aunque asegura que la situación económica de la entidad no es preocupante ni mucho menos y muestra mayor inquietud sobre lo que puede ser la próxima temporada dadas las circunstancias actuales. José Antonio Caneda no oculta su frustración por la forma en la que la Federación Española de Baloncesto lo comunicó y lamenta que la competición no pudiera finalizar como estaba previsto inicialmente. Parece evidente que el máximo mandatario aún albergaba ciertas esperanzas con respecto al futuro de su equipo.

¿Qué valoración hace sobre la resolución adoptada por la FEB de dar por finalizada la temporada?

Es pública y notoria la posición del Breogán desde el primer momento. Siempre quisimos que los ascensos se decidieran en el campo. Para mí fue una gran desilusión el no haber podido finalizar la temporada. Habíamos potenciado la plantilla para el tramo final, nos venía un buen tramo de calendario… fue una lástima. Está claro que respetamos la decisión de la Federación, pero no la compartimos en absoluto.

Es evidente lo que la suspensión de la Liga representa a nivel deportivo, pero ¿qué implica económicamente?

No hemos podido facturar absolutamente nada y es obvio que esto repercute en los ingresos. No tenemos todavía cerrada contablemente la temporada, pero creo que no se van a cubrir las cantidades que teníamos presupuestadas.

¿Es preocupante la situación económica del club?

No, ni mucho menos. Me preocupa mucho más el futuro por las circunstancias que estamos viviendo. No sabemos cómo será la temporada que viene. Si va a haber público o no y por lo tanto lo que podremos hacer con los abonados, la situación de las empresas para buscar apoyos… ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar en septiembre.

En la última junta de accionistas se habló de cantidades pendientes de cobrar importantes…

Sí, hablamos de 600.000 euros con cargo a subvenciones y patrocinios. Estamos cobrando parte de esas cantidades. Hoy (por ayer) sin ir más lejos nos anunciaron que estaba aprobado el pago por parte de la Diputación de la mitad de lo que corresponde a la temporada 2018-19 que en total serían 369.050 euros. Insisto, no es preocupante el déficit pero de este año nos faltan partidos y todos vamos a tener problemas porque va a faltar dinero.

El director general del club, Tito Díaz, manifestó en este diario que se estaba "trazando" un plan de viabilidad para dos años...

Es cierto. Lo tenemos trazado pero estamos viendo que cada día cambian las cosas y ahora mismo es muy difícil planificar nada porque no sabemos que números podemos hacer.

¿Qué balance hace del rendimiento deportivo del equipo?

Personalmente, creo que no deberíamos de haber perdido algunos partidos para estar donde debíamos. Creo que tendríamos que haber ido mejor durante la temporada pero esto es deporte. Me queda mal sabor por esas derrotas que, insisto, no debían de haberse producido. Había una plantilla larga, se reforzó ya pensando que si no había ascenso directo pudiésemos llegar en condiciones a los play off, pero todo quedó ahí. No puede ser un balance positivo.

Por lo tanto, habrá que asumir que hubo errores...

Por supuesto. Hay que tener claro que hubo fallos y que hay que mejorar para mejorar las cosas. Hay que valorar muchas cosas y habrá que tomar decisiones como la necesidad de reforzar la estructura del club. Pero nosotros llegamos en octubre con todo ya lanzado.

De cara a la temporada que viene, sólo tienen contrato tres jugadores y Diego Epifanio también queda libre…

Había jugadores que en su contrato tenían vinculada su renovación en base a objetivos que no se cumplieron y lo mismo pasa con el entrenador. No puedo decir nada con respecto a si Epi va a seguir o no porque no lo sé y lo mismo sobre la posible continuidad de otros jugadores. El consejo de administración se va reunir pronto y ahí se empezarán a tomar decisiones.

El director general Tito Díaz cumplió su primer año en el cargo. ¿Está satisfecho con su trabajo?

Tito Díaz siempre estuvo avalado por el consejo de administración y así sigue siendo, hizo su trabajo y desde luego no hay nada en su contra.

Una compensación para los abonados

La entidad lucense emitió ayer un comunicado en el que, entre otras cuestiones, asegura que se trabaja en la opción de compensar a los abonados por los partidos no jugados en la temporada, a la vez que agradece una vez más todo el apoyo que recibe.



"El Consejo de Administración agradece a su masa social, patrocinadores, instituciones, y, en definitiva, a toda la familia breoganista, su apoyo durante toda la temporada y, especialmente, durante estos difíciles últimos meses que estamos viviendo, y trabaja para cerrar la presente campaña valorando a su vez la posibilidad de compensación a los abonados por los partidos no disfrutados de liga regular", asegura.



Resolución

El club respeta la decisión de la Federación, pero reitera la tristeza y desencanto que le produce la misma. "El Leche Río Breogán quiere manifestar que respeta dicha resolución, aunque poniendo también de relieve su tristeza y desencanto ante la decisión tomada, puesto que desde el club siempre se había manifestado, la intención de decidir el final de la competición en la pista, con la disputa de una fase de ascenso a ACB, como se propuso en su momento, y resulta de las propias bases de competición".