A las dificultades habituales de dirigir un club como el Breogán se unió en el primer año como presidente de José Antonio Caneda una situación totalmente inesperada y desconocida. De todas formas, el presidente considera que con la nueva plantilla hay razones para la ilusión de una afición que supo estar una vez más, a la altura de las circunstancias. De momento, los jugadores están citados para el 1 de septiembre para empezar la pretemporada, a poder ser en el Pazo dos Deportes.

Todavía no se ha anunciado la campaña de abonados para la temporada que viene.

Es que en estos momentos aún no sabemos cómo vamos a jugar, si en un grupo o dos ni tampoco cuantos equipos participarán en la Liga. Tampoco si va a poder haber público en las gradas. El día 24 de agosto está prevista una reunión con el CSD y a ver si nos dicen algo ahí. Nosotros lo que tenemos previsto es que el equipo empiece a entrenar el 1 de septiembre, si es posible

Quiere decir si es que la Diputación permite que se realice alguna actividad en el Pazo…

Sí. De hecho hay jugadores de la plantilla que están en Lugo y que querrían entrenar pero no lo permiten. Como presidente del Breogán he enviado una solicitud al organismo provincial para que se les permita ejercitarse, pero no me han contestado.

¿Cómo ha influido económicamente en el Breogán la suspensión de la Liga, al margen de los conocidos efectos deportivos?

Aún estamos haciendo el cierre de la temporada, pero evidentemente las expectativas económicas no se han podido cumplir porque hemos dejado de ingresar por entradas y no hemos podido cumplir con algunos convenios de patrocinios, aunque esto lo haremos en cuanto se vaya normalizando la situación. Además, desde marzo estamos cerrados, no tenemos oficinas porque el propietario del Pazo (la Diputación) lo mantiene sin actividad, estamos recurriendo a despachos privados para mantener en lo posible la actividad, aunque esto nos ralentiza mucho. Vamos a acabar con algún déficit porque, insisto, desde marzo no hemos podido generar nada pero el club económicamente no tiene problemas importantes.

El club ofreció varias posibilidades de compensación a los abonados por no poder asistir a todos los encuentros previstos. ¿Cuál ha sido la respuesta?

La verdad que muy positiva. Tenemos que agradecer que en una situación así, tan extraordinaria hayan respondido en su gran mayoría optando por la donación. Esto implica una gran ayuda al club y también que nuestro patrocinador, Leche Río, done lo equivalente en leche al banco de alimentos, con lo que el importe de lo cedido por los abonados tiene un doble valor, el beneficio al club y al banco de alimentos.

El Breogán ya tenía previsto, antes de la suspensión, un plan de viabilidad para los dos próximos años. Se puede deducir que la disminución del presupuesto será significativo.

Tenemos la suerte de que nos siguen apoyando los patrocinadores principales. Pero los ingresos por otras vías, abonados, entradas, pequeños patrocinios… son una incógnita. De cualquier manera, la disminución del presupuesto con respecto a la temporada pasa da estará entre un 35 y un 40 por ciento.

Sin embargo, la plantilla confeccionada parece capacitada para luchar por el objetivo más alto.

Creo que hay que resaltar y alabar el gran trabajo del cuerpo técnico y de la dirección general del club. Tanto yo como el resto del consejo estamos muy contentos con los fichajes realizados y cómo se ha trabajado en una situación extremadamente complicada. Han reunido una plantilla interesante, con gran calidad y con gente de Lugo y vinculada a nuestra ciudad, jugadores que han estado en clubes de Lugo y que han acabado su formación con nosotros. Esto es muy importante para nosotros como club y también para todo el baloncesto de Lugo.

¿Se asume que el objetivo es el ascenso de categoría?

Por lo que me dicen, tenemos que estar entre los favoritos, después ya veremos si la pelota entra o no. Además, será una competición complicada, si finalmente se juega en dos grupos el nuestro será muy fuerte y, por tanto, ya tenemos asumido que será muy duro.

El Breogán no está solo. Lugo, Ensino y Emevé han terminado una temporada dulce y a la vez triste.



Tito Díaz, como director general del club, dio la plantilla como cerrada, salvo que se consiguiera algún ingreso extra. ¿Hay alguna posibilidad de completar el equipo?

El consejo de administración marcó a la dirección general una directrices y marcó un presupuesto para la plantilla y sobre eso se confeccionó el equipo. Si surge alguna posibilidad de incorporar a un jugador habría que llevarlo al consejo para que decida. Hay que tener en cuenta que las circunstancias no son nada favorables.



Y, aún así, usted habla de optimismo…

Como he dicho antes creo que nuestro equipo es ilusionante. Estamos trabajando muy duro porque sabemos que vamos a tener un año difícil en todos los aspectos. Creo que debemos de estar satisfechos, pero no solo nosotros, me gustaría resaltar los buenos resultados y el magnífico trabajo que están haciendo los clubes de Lugo. El CD Lugo salvó una temporada muy difícil y ahí están los logros de Ensino o Emevé. Es un gran mérito para todo el deporte de Lugo. Esto es importante y nos obliga no sólo a mirar al presente sino también al futuro.



¿A qué se refiere?

En nuestro caso en concreto a que intentaremos llevar a cabo proyectos pendientes como la creación de una fundación, pero para ello primero tenemos que resolver la situación de las otras fundaciones que están sin actividad. Tenemos que pensar un poco a largo plazo, con visión de futuro. Por ejemplo ahora estamos recogiendo los frutos del trabajo que se hizo hace años con la presencia en el equipo de jugadores de Lugo.