LLEGA POR PRIMERA VEZ a la presidencia del Club Baloncesto Breogán, pero José Antonio Caneda es casi un habitual en el órgano rector del conjunto celeste. Fue vicepresidente en el consejo que presidió Jesús Lence y consejero y secretario en los consejos de administración que presidieron Raúl López, Antón Bao y Jesús Lázare. Siempre estuvo cuando se le llamó.

¿Por qué aceptó ahora la presidencia del Breogán SAD?

Es muy simple. Porque me lo pidieron los accionistas mayoritarios, sobre todo Narciso Fernández. En principio no lo teníamos claro porque Leche Río no había designado a su representante en el consejo; después, cuando lo hizo en la persona de María del Carmen Lence le ofrecimos la presidencia, pero declinó el ofrecimiento, sobre todo porque pasa períodos de tiempo fuera de Lugo.

El hecho de que en el consejo ocupen un puesto los principales accionistas, Narciso Fernández y María del Carmen Lence, y que no hayan delegado en otras personas parece muy positivo para la entidad...

Leche Río dispone del 26% de las acciones del club y Narciso Fernández un 11,40%. Es muy importante que estén en el consejo porque representa una total involucración de los principales accionistas con la entidad.

Del nuevo consejo de administración sorprendió, en cierta medida, la presencia del director general del club, Tito Díaz. ¿No teme que pueda producirse un conflicto de intereses?

Hemos consultado con especialistas en derecho mercantil y no hay ningún inconveniente para que Tito Díaz sea consejero. Como presidente no me representa ningún problema, siempre y cuando trabaje bajo las directrices del consejo. Además, está establecido que él no podrá estar presente en las reuniones del consejo en las que se trate cualquier tema que afecte a su parcela profesional dentro del club.

¿Cuál es la situación de la entidad breoganista?

Llevo menos de 24 horas de presidente, aún no he tenido tiempo para aterrizar. La próxima semana habrá una reunión del consejo de administración y ahí ya tendremos datos muy concretos. Además, ahora mismo se está realizando una auditoría del estado económico del club.

Usted era miembro del pasado consejo de administración, conocerá el estado económico del Breogán, ¿no?

Claro. Pero el presidente saliente, Jesús Lázare, ya manifestó en la junta de accionistas que se está pendiente de recibir subvenciones ya firmadas de la pasada temporada. Una vez que se reciban, el déficit total del club quedaría prácticamente compensado.

¿Hay deudas con empleados, jugadores o exjugadores o técnicos?

Que yo sepa, y así se me ha dicho, no se debe nada a ningún empleado del club. Y con los jugadores ya está todo zanjado.

Socialmente el crecimiento del club ha sido exponencial en estos últimos años, ¿no cree?

Estamos muy satisfechos de esto. En estos últimos meses se han realizado gestiones encaminadas a conseguir patrocinios y la respuesta ha sido realmente buena. Algunos de nuestros patrocinadores principales, incluso, se han comprometido para más de una temporada. Y en cuanto a la masa social es realmente importante. El apoyo ha crecido mucho en las últimas temporadas y seguimos en esta línea. Después de haber sufrido un descenso, en estos momentos ya tenemos algo más de 3.500 abonados, que es una cifra realmente interesante, pero aún aspiramos a llegar a los 4.000, que es el objetivo con el que se abrió la campaña.

Como presidente de la entidad, ¿cuáles son sus objetivos prioritarios?

Aquí no hay duda, el objetivo es el de todos los que siguen al Breogán: volver cuanto antes a la ACB. Lo logramos hace dos temporadas pero estuvimos en una situación muy transitoria. Creo que nosotros podemos y debemos estar en la Liga Endesa. En este sentido, para lograr este objetivo, tanto los patrocinadores más fuertes como el consejo, y por lo tanto los accionistas principales, se han involucrado muy directamente.

Pero al margen del aspecto deportivo, ¿considera importante dotar de una mayor estructura a la entidad?

Es este un trabajo que ya se inició y vamos a seguir potenciando nuestra estructura, porque es fundamental para seguir creciendo. Es importante que crezca esa estructura en el área deportiva, pero también en el resto de las áreas del club. También queremos lograr una mayor implicación social del Breogán. Queremos crecer como entidad porque es necesario.

Dentro del crecimiento estructural de la entidad, ¿está prevista la creación de una cantera propia del CB Breogán?

Lo cierto es que aún no hemos hablado de esto. Como dije antes, el nuevo consejo de administración apenas lleva 24 horas nombrado. Pero estoy seguro de que este tema se tratará en breve por parte del consejo.

Consejo de administración

Narciso Fernández

Desde la última junta de accionistas es el nuevo vicepresidente de la entidad breoganista. Será uno de los hombres fuertes en el nuevo consejo de administración. Es el impulsor de situar a Juan Antonio Caneda en la presidencia del Breogán y principal aval de Tito Díaz, primero para que se hiciera con la dirección general y luego incorporarlo al órgano rector de la entidad. Tras la última ampliación de capital, este empresario del sector de la madera se ha convertido, tras Leche Río, en el segundo máximo accionista del Breogán SAD con un 11,40% de acciones.Es la primera vez que Narciso Fernández Iturrospe entra en el consejo de administración del Breogán. Desde la última junta de accionistas es el nuevo vicepresidente de la entidad breoganista. Será uno de los hombres fuertes en el nuevo consejo de administración. Es el impulsor de situar a Juan Antonio Caneda en la presidencia del Breogán y principal aval de Tito Díaz, primero para que se hiciera con la dirección general y luego incorporarlo al órgano rector de la entidad. Tras la última ampliación de capital, este empresario del sector de la madera se ha convertido, tras Leche Río, en el segundo máximo accionista del Breogán SAD con un 11,40% de acciones.Es la primera vez que Narciso Fernández Iturrospe entra en el consejo de administración del Breogán.

Alfonso Orol

Alfonso Orol es de siempre un hombre de baloncesto. Ya formó parte del primer consejo de administración que presidió Jesús Lázare en un momento crítico para la entidad breoganista, que a finales de agosto de 2016 no disponía de órgano rector, ni de patrocinadores, ni jugadores, ni técnicos. Fue, por lo tanto y también junto con Pablo Rivera, uno de los protagonistas de la casi resurreción del Breogán en aquel duro momento. En el nuevo consejo de administración ejercerá el cargo de secretario, aunque a buen seguro también tendrá un peso importante en todo aquello que haga referencia a las relaciones del Breogán SAD con las instituciones públicas. Alfonso Orol es de siempre un hombre de baloncesto. Ya formó parte del primer consejo de administración que presidió Jesús Lázare en un momento crítico para la entidad breoganista, que a finales de agosto de 2016 no disponía de órgano rector, ni de patrocinadores, ni jugadores, ni técnicos. Fue, por lo tanto y también junto con Pablo Rivera, uno de los protagonistas de la casi resurreción del Breogán en aquel duro momento. En el nuevo consejo de administración ejercerá el cargo de secretario, aunque a buen seguro también tendrá un peso importante en todo aquello que haga referencia a las relaciones del Breogán SAD con las instituciones públicas.

María del Carmen Lence

Representante del máximo accionista, Leche Río, es hija del que fue no solo presidente, sino también una de las personas que más ha colaborado con el CB Breogán, Jesús Lence. Actualmente representa poco más del 26% del accionariado. Concretamente Leche Río dispone de 42.860 acciones. La presencia directa, no por delegación como hasta ahora, de Leche Río en el consejo de administración es una muy buena noticia para el futuro del Breogán. Es una constatación de que la gran implicación que siempre tuvo Jesús Lence va a tener continuidad con su hija, vocal en el consejo de administración. Leche Río es también el principal patrocinador del Breogán. Representante del máximo accionista, Leche Río, es hija del que fue no solo presidente, sino también una de las personas que más ha colaborado con el CB Breogán, Jesús Lence. Actualmente representa poco más del 26% del accionariado. Concretamente Leche Río dispone de 42.860 acciones. La presencia directa, no por delegación como hasta ahora, de Leche Río en el consejo de administración es una muy buena noticia para el futuro del Breogán. Es una constatación de que la gran implicación que siempre tuvo Jesús Lence va a tener continuidad con su hija, vocal en el consejo de administración. Leche Río es también el principal patrocinador del Breogán.

José Antonio, Tito, Díaz

José Antonio, Tito, Díaz es parte de la historia del Breogán. Integrante de aquella plantilla que en la temporada 1984-85 consiguió la mejor clasificación histórica de un equipo gallego en la ACB. Después fue entrenador y director técnico bajo la presidencia de Raúl López. Tras unos años alejado del club de su vida, volvió la pasada temporada para intentar mantener al Breogán en la Liga Endesa. No lo consiguió, pero unos meses después dejaba su labor en el banquillo para convertirse en el director general del Breogán. Es decir, para dirigir el día a día del club lucense. Desde el miércoles también forma parte del consejo de administración del Breogán como vocal. José Antonio, Tito, Díaz es parte de la historia del Breogán. Integrante de aquella plantilla que en la temporada 1984-85 consiguió la mejor clasificación histórica de un equipo gallego en la ACB. Después fue entrenador y director técnico bajo la presidencia de Raúl López. Tras unos años alejado del club de su vida, volvió la pasada temporada para intentar mantener al Breogán en la Liga Endesa. No lo consiguió, pero unos meses después dejaba su labor en el banquillo para convertirse en el director general del Breogán. Es decir, para dirigir el día a día del club lucense. Desde el miércoles también forma parte del consejo de administración del Breogán como vocal.

