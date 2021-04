El Lemos mete la directa al sumar pleno de puntos tras dos jornadas en el grupo lucense de la Autonómica Preferente. Los de Edu Rodríguez consiguieron darle continuidad al triunfo cosechado en la jornada inicial ante el Ribadeo, (2-1) y se impusieron por 0-1 en su visita al Santaballés gracias a un tanto de Adri Díaz, máximo goleador del campeonato, con 3 dianas. El cuadro lemista cobra 2 puntos de ventaja respecto a la Sarriana, que vio como se le escapaba el triunfo en Ribadeo en el tiempo de descuento, y sobre el Residencia, que también igualó, (1-1), en su visita a Foz.

El Lemos fue justo ganador del encuentro disputado en A Liga, aunque el Santaballés nunca se rindió y mostró un considerable carácter competitivo durante los 90 minutos.

Los locales entregaron desde el principio el dominio del partido, pero se encontraron con un mano a mano de Novás, en el minuto 1, que pudo cambiar el signo del choque. El Lemos tuvo problemas para traducir su control en ocasiones en el primer tiempo y apenas hubo un par de acercamientos con peligro a las porterías, uno para cada equipo.

El Lemos pisó el acelerador tras el descanso y comenzó a encontrar huecos en la defensa local. El premio para el equipo de Edu Rodríguez llegó a falta de 10 minutos para el final cuando su pichichi, Adri Díaz, remachó una buena triangulación visitante con su tercer tanto en dos encuentros.

Los locales nunca se rindieron y apretaron al Lemos, que supo administrar la ventaja hasta el final, aunque el Santaballés pidió un penalti en el tiempo de descuento.

RIBADEO-SARRIANA. En el Pepe Barrera se vio un partido muy animado, que pudo caer para cualquier lado, aunque fue la Sarriana la que tuvo más cerca la victoria, encajando el tanto del empate en el minuto 94.

Los ribadenses salieron con mucha fuerza y dominaron el primer tiempo, pero les faltó puntería para poder adelantarse, mientras que la Sarriana tuvo más problemas para generar ocasiones y solo creó peligro a balón parado.

Tras otra buena salida local en el segundo tiempo, la Sarriana comenzó a mandar en el partido y Gerardo aprovechó un pase de la muerte de Omar tras una contra para poner por delante a los suyos. Los de Charli pudieron matar el partido al tomar riesgos el Ribadeo, pero lo dejaron escapar vivo.

Rafa Casanova: "No gol do empate tivemos a sorte que nos faltou durante o resto do encontro"