Jorge Prado: "Mi objetivo en Lugo es ganar. Es lo que esperan todos de mí"

Un resfriado le apartó del Internacional italiano del pasado fin de semana, por lo que la prueba del Nacional en Lugo será la primera carrera de Jorge Prado en 2023.

¿Nervioso ante el estreno este fin de semana en el circuito que lleva su nombre en Lugo?

Nervioso no es la palabra. Más emocionado, tengo muchísimas ganas de competir en casa, es la primera vez que lo voy a hacer. Es un proyecto que se ha pensado durante muchos años. Cuando era pequeño mi sueño era tener un circuito permanente de motocross en Lugo y al final se está llevando a cabo. Esta prueba del Nacional va a ser un paso muy grande para este deporte en Lugo. Muy emocionado, tengo muchas ganas de competir y espero que la prueba ayude a sumar más aficionados del motocross, que la gente lo conozca y se apasionen a él.

¿Qué significa tener un circuito con su nombre? ¿Pensó alguna vez que podría ocurrir?

La verdad es que no, no lo pensé nunca. Estuvimos empujando mucho para que se hiciese realidad el circuito, y gracias al Concello y a un grupo de personas que ha luchado para que se llevase a cabo, lo tenemos y encima lleva mi nombre. Me enorgullece, porque el esfuerzo tiene su recompensa y después de mis dos mundiales, ponerle a un circuito mi nombre es muy especial.

¿Qué podemos esperar de Jorge Prado este fin de semana?

Va a ser mi primera prueba de 2023. Llego súper motivado. Es verdad que este fin de semana pasado tenía que haber competido en el Internacional italiano pero estoy un poco resfriado y no pude asistir y me reservé un poco para el campeonato de España. Sigo resfriado pero espero mejorar estos días. Tengo muchas ganas de empezar ya la temporada, de competir, y hacerlo en Lugo va a ser increíble.

Se han vendido ya más de 1.300 localidades. Va a ser un éxito.

Eso espero. Espero que la gente se anime, mucha gente que no conoce este deporte no sabe todavía lo bonito y emocionante que es. Creo que muchas personas van a quedar impactadas porque es un deporte espectacular y les va a enganchar. Es una prueba que va ayudar a que crezca el motocross en Lugo, en Galicia y en España.

Es la primera prueba del año. ¿Espera ganar?

Espero ganar (risas). Es a lo que voy. Cada vez que me pongo detrás de la valla mi único objetivo es ganar. Es lo que todo el mundo espera de mí.

¿El accidente de Gajser tuvo algo que ver en su decisión de no competir en Italia?

Nada que ver. Mi plan era competir en Arco pero el viernes estuve mal, con fiebre y apenas pude dormir. Estuve fatal y me tuve que quedar en casa para recuperar y no fatigar más el cuerpo. Se está alargando un poco, pensé que ya estaría mejor a estas alturas pero ha sido un resfriado bastante fuerte. Estoy todavía con síntomas pero espero llegar bien al Nacional.

Esa prueba italiana es ya un clásico antes de arrancar el Mundial. ¿Le afectará en algo no haber participado?

No, no me preocupa. Es verdad que antes del Mundial viene bien hacer un par de carreras para soltarse y coger el ritmo de competición. Ahora haré la prueba del Nacional y posiblemente haré otra más. Necesito hacer un par de carreras para entrar en modo competición. Los que han participado en el Internacional italiano llevan ya dentro del cuerpo ese ritmo, no empiezan de cero ya. Lo normal es habituar el cuerpo, dejar los nervios de lado porque en las primeras carreras estás más tenso. Me gusta el formato del Nacional porque son dos días, voy a tener el sábado para soltar estos nervios en la manga de entrenamientos y clasificación para competir más libre el domingo.

Accidente de Gajser y una fractura de fémur muy similar a la suya de hace años. Parece que se va a perder las primeras pruebas.

Por lo que he escuchado tiene una fractura de fémur, yo también la tuve en mi primer año de MXGP. Es una lesión bastante complicada y dolorosa. Es un hueso muy grande, va a estar fuera por lo menos un par de meses. Cosas que pasan, fallos, en una caída así es complicado evitar una lesión. Tiene que estar contento en cierto modo porque en estos últimos años ha tenido caídas muy feas en las que no se hizo daño. El motocross es un deporte muy peligroso pero es verdad que para mí no es bonito ver que un rival se cae y se hace daño. A mí me ha pasado muchas veces, más de las que me gustaría, y sé lo que es tener que recuperarte de una lesión. Como piloto me gusta competir con todos en pista.

En su caso volvió a competir cuatro meses después de la fractura de fémur. Muchos se sorprenden de lo rápido que se recuperan de lesiones tan graves. ¿Están hechos de otra pasta?

En mi caso salí de la operación y recuerdo que debajo de la rodilla tenía una máquina que me ayudaba en la extensión de la pierna. Desde el día uno trabajé muy rápido para recuperar movilidad en la rodilla, al tercer día caminaba casi sin muletas. Los atletas intentamos buscar a los mejores fisios y los mejores métodos para recuperarnos lo antes posible. A los dos meses y una semana estaba compitiendo ya en Matterley Basin, que fue la primera carrera de 2020, y de hecho hice top 10. Fue bastante increíble volver tan rápido y además hacerlo bien. Pero es complicado porque mentalmente sabes que no estás al 100% y es un deporte tan peligroso que cuando sabes que no estás al cien por cien, el peligro aumenta. En el caso de Gajser es complicado que llegue a Argentina o la siguiente, pero creo que volverá para las demás.

¿Hay más accidentes ahora que antes? Hay gente que aboga por tomar medidas, como reducir la velocidad de las motos.

Siempre ha habido accidentes. Ahora vemos más porque existen las redes sociales y nos enteramos de todos. Pero siempre ha habido. Todos los años pasa algo. El año pasado antes de la temporada fue Jeffrey Herlings, este año Gasjer. Durante la temporada nos lesionamos muchos… es un deporte peligroso y es difícil evitar un accidente o una lesión.

¿Cómo ve el Mundial que arranca el 21 de marzo? ¿Con qué sensaciones llega? ¿Ha evolucionado la moto?

Espero que este año pueda llevarme el título, es mi objetivo. Me encuentro bien, he hecho buena preparación, físicamente estoy en muy buen lugar. La moto la hemos evolucionado respecto al año pasado. Creo que estamos en mejor posición que en 2022. Mi objetivo es ganar, quiero llegar a Argentina y llevarme la placa roja.

Además regresa Jeffrey Herlings después de su lesión de tobillo del pasado año.

Es bonito luchar con todos los rivales en pista. Que vuelva Herlings es una motivación más, así que muy contento de que esté de nuevo en pista.

¿Como gestiona el alto número de desplazamientos durante el Mundial de motocross? ¿Llega a poder descansar en algún momento?

Sí, viajamos muchísimo y en mi caso no me gusta mucho porque me afectan bastante, el viaje en sí me afecta físicamente. Es bonito hacerlo, conocer diferentes lugares del mundo, pero el desplazamiento me fatiga mucho. Y eso con el paso de la temporada se va notando y pasando factura. Son muchas pruebas en muchas partes del mundo, pero también es lo bonito, competir en toda Europa, Indonesia, Sudamérica, EE.UU… es bonito, la verdad.

¿Ha encontrado alguna manera de mitigar ese cansancio de los viajes?

La programación de los vuelos. Intentamos coger vuelos que favorezcan el descanso, no llegar a un aeropuerto de noche, intentamos llegar por la tarde para ir con calma al hotel y descansar. En Europa viajo los jueves para estar ya el viernes en el lugar y adaptarme mejor. En mi caso me ayuda, para aclimatarme al lugar.