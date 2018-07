Prado se impone en Indonesia y ya es colíder en MX2

Jorge Prado se proclamó campeón del Gran Premio de Asia disputado este fin de semana en el circuito de Semarang e iguala a Pauls Jonass con 550 puntos en Mx2, al frente de la clasificación general del Mundial de Motocross.

El piloto lucense finalizó segundo en la primera manga por detrás de Paul Jonass, seguidos ambos del británico Ben Watson, mientras que en la segunda carrera Prado logró la victoria por delante del surafricano Calvin Vlaanderen, y del americano Thomas Covington, y Paul Jonass fue sexto, manteniendo la placa roja que lo acredita como líder de la general, eso sí, empatado a puntos con Jorge Prado, quien recortó siete puntos al letón en la que ya es su sexta victoria en un Gran Premio de esta temporada.

Sexta victoria del año y empatamos por el liderato...No me puedo quejar #MXGPAsia #Semarang

Sixth win of the year and we tied for the lead ... I can't complain

