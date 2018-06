Prado se exhibe en Francia y se coloca a 16 puntos de Jonass

El lucense Jorge Prado ganó este domingo el GP de Francia en la categoría de MX2 y se coloca a solo 16 puntos de Pauls Jonass, su compañero y líder del Mundial, que apenas logró un quinto puesto en la prueba.

¡Bestial! Victoria en Francia y mucho más cerca en el campeonato.

Yeah! Another win to make the championship even closer. #MXGPFrance pic.twitter.com/COGvrdfHB9