Jorge Prado vuelve a la senda del triunfo en el Gran Premio de Alemania

Esta vez le tocaba sonreir a Jorge Prado. Tras el embarrado Gran Premio de Francia, el terreno duro de Alemania permitió al de Lugo volver a la senda de dominio que ha mantenido en esta primera parte del campeonato. En la pista germana, en condiciones complicadas, el de Gas Gas sacó a relucir su técnica para dominar el Gran Premio de principio a fin y recuperar el liderato del Mundial.

En la jornada del sábado Prado había ya marcado los mejores cronos en los libres y los cronometrados, pero la lluvia apareció como amenazante fantasma y le impidió la victoria en la clasificatoria. Gajser aprovechó esas circunstancias climatológicas que este año le están resultando favorables, para llevarse la victoria. Sin embargo, con la pista más seca y las profundas roderas habituales en Teutschenthal, la primera manga estaba destinada a ver un triunfo incontestable del piloto con más talento de la parrilla y ese es el lucense Jorge Prado. No salió primero, pero pronto se deshizo de Gajser y Coldenhoff y puso tierra de por medio para conseguir una nueva victoria. La manga sonreía a Jorge con el abandono de Febvre, dolido por su lesión en un pulgar, y con el bajo rendimiento de Gajser que al final de carrera se vio superado por Herlings.

En la segunda manga Prado fue valiente desde el principio, cambió su valla de salida y logró el preciado holeshot que le permitiría liderar de principio a fin. Pero no fue una victoria fácil porque tuvo que defenderse con maestría de los ataques de Herlings, primero, y de Gajser, después. De esta forma lograba su décima manga del año y su sexto gran premio del año, compartiendo pódium con los dos pilotos más laureados de la parrilla, sus grandes rivales. Con este nuevo éxito, el lucense recupera la placa roja de líder del Mundial con dos puntos de ventaja sobre el esloveno. Por eso el gallego estaba tan feliz en el podio: "Había muchas roderas y era fácil cometer errores, pero me he concentrado para no cometerlos y aguantar los ataques de mis rivales. Ha sido un fin de semana perfecto, muy contento con mi pilotaje y con una nueva victoria."

La española Daniela Guillén es segunda en la prueba de la categoría femenina

El éxito español también se hizo notar en el Mundial femenino donde Daniela Guillén terminó segunda después de una gran demostración de fuerza. La de Lloret dominó aplastantemente la primera manga y sufrió algo más en la segunda por culpa de dos caídas que le obligaron a remontar. Aún así, Daniela terminó segunda en el podio por detrás de la veterana alemana Larissa Papenmeir y por delante de su rival en el campeonato, la holandesa Lotte Van Drunen. Con este resultado, Guillén reduce en un punto su desventaja en la general y apunta a las tres siguientes citas para intentar reducir la diferencia y pelear por el título. Hoy por hoy, la española parece la más fuerte del Mundial.