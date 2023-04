Jorge Prado vive en el podio

El piloto lucense Jorge Prado (GasGas) sigue sin bajarse del podio. El lucense terminó tercero en el Gran Premio de Portugal y mantiene la placa roja de líder del Mundial 2023 de MXGP con 17 puntos de ventaja sobre el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM), ganador de la cita lusa. Prado dominó a placer la primera manga, pero tuvo que conformarse con el sexto puesto en una segunda manga que se le complicó en exceso en las primeras vueltas.

La primera manga fue todo un recital de Jorge Prado como los que ya había ofrecido en las pruebas anteriores. Marcó su sexto holeshot del año y con una contundencia y eficacia magistrales impuso un ritmo imparable para liderar la carrera de principio a fin, sin dejar que Febvre y Herlings pudieran optar ni siquiera a pelear por la victoria. Prado ganó la manga y amplió su ventaja en la general del campeonato sobre sus perseguidores inmediatos y aprovechando que uno de ellos, Maxime Renaux, se iba de nuevo al suelo y cedía un importante puñado de puntos. El otro puntal español, el vigués Rubén Fernández (Honda), que partía desde la pole position, luchó siempre por la cuarta posición hasta que una caída le relegó la séptima final.

Segunda manga. La segunda carrera celebrada ayer en el cambiado trazado de Águeda fue distinta para Jorge Prado. No arrancó primero y se complicó la vida en las primeras curvas cediendo algunas posiciones.

Además, estuvo a punto de irse al suelo y tuvo que ceder la quinta plaza a Calvin Vlaanderen que después ya no se dejaría adelantar: "He estado a punto de caer y por poco lo he salvado, pero me he hecho un poco de daño en el hombro y he tardado un par de vueltas en volver a coger el ritmo e intentar adelantar, pero ya no he podido. En cualquier caso estoy muy contento con mi pilotaje y mi estado de forma durante todo el fin de semana y tengo muchas ganas de llegar a España y conseguir la victoria ante mi público", dijo.

En esta manga brilló sobremanera Rubén Fernández, que lideró las primeras vueltas y terminó segundo tras un intocable Herlings. De esta forma el vigués terminaba cuarto el gran premio, tras Prado, y sigue en la quinta posición de la general, acercándose a un Renaux que se dejó muchos puntos en Portugal.

En la categoría de MX2 el belga Jago Geerts volvió a dar un recital con un doblete que le consolida como líder y máximo favorito de cara al título. Kay de Wolf y Roan Van de Moosdijk le acompañaron en el podio. El mejor español en esta categoría fue David Braceras, que brilló en la primera manga y tuvo que remontar en la segunda para terminar decimotercero en el gran premio.

Toda la caravana del Mundial se traslada a Madrid para la disputa de la sexta prueba del campeonato, el Gran Premio de España que se celebrará el próximo fin de semana en la pista de intu Xanadú en Arroyomolinos.