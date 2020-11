Jorge Prado tiene una infección pulmonar derivada del coronavirus

El piloto lucense Jorge Prado ha publicado en las redes sociales un mensaje en el que afirma que tiene una infección pulmonar derivada del coronavirus y que lamenta no poder haber competido este domingo en Lommel, donde el esloveno Tim Gajser (Honda) se impuso con autoridad para dar un paso casi decisivo para revalidar el título mundial.

"Me destroza no poder estar dando el máximo de mi en pista. A causa del Covid-19 tuve una infección pulmonar que me impide estar en competición. Lo más importante ahora es recuperarme para que mi salud esté bien. Gracias por el apoyo", escribía el joven, de 19 años.

El gallego, de 19 años, permanece aislado, de acuerdo con los protocolos sanitarios, mientras los demás miembros del equipo han dado negativo en las pruebas.