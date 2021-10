Jorge Prado sufre un impactante accidente y tiene que salir en camilla

Jorge Prado dio un gran susto en la mañana de este domingo al sufrir un aparatoso accidente mientras disputaba del Gran Premio de Alemania de MXGP. El lucense, que se acababa de alzar con la victoria en la primera manga, colisionó contra el líder de la competición, Jeffrey Herlings, justo después de que ambos cruzaran la línea de meta prácticamente a la par.

El impacto se produjo en el aire, después de un salto, y Prado fue el que se llevó la peor parte al caer debajo de su adversario. De hecho, tuvo que abandonar el lugar en camilla y está en duda su participación en la segunda manga –prevista para las 16.10 horas–.

What a dramatic end to the first MXGP race! Watch the replay of the moment Jorge Prado and Jeffrey Herlings collided on the air!😱#MXGPGermany #MXGP #MX2 #Motocross pic.twitter.com/I6DwMk9fnk