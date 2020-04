Jorge Prado: "La situación aquí en Bélgica no es tan crítica como en España"

Jorge Prado, piloto lucense de MXGP, habló sobre cómo pasa el confinamiento por el Covid-19 en su domicilio de Lommel, en la Bélgica flamenca, donde trabaja físicamente para seguir en forma en una localidad con medidas menos duras que las que hay en España.

"Aquí en Bélgica la situación no es tan crítica como en España. Aquí todas las tiendas o colegios están cerradas, pero sí que se puede salir a la calle y hacer deporte. Yo evito salir de casa porque intento minimizar el riesgo", afirmó Prado a Teledeporte.

Sobre su plan de trabajo diario, el lucense de KTM dijo que "se pueden hacer unos buenos entrenamientos, no en moto, porque las pistas están cerradas, pero sí en el plano físico".

Jorge Prado no sabe cuándo podrá volver el Mundial de MXGP. "Creo que nadie realmente sabe cuándo podremos volver a la competición y, si se corre este campeonato, cuántas pruebas van a ser. Si somos positivos y pensamos que se puede hacer, será un campeonato muy comprimido y todas las carreras serán seguidas. porque no hay tiempo", destacó.