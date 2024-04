Jorge Prado sigue a lo grande

Otro fin de semana perfecto de Jorge Prado. Primero en entrenamientos, primero en la clasificatoria, primero en las dos mangas en el Gran Premio de Cerdeña y liderato consolidado en el campeonato del mundo de MXGP. No se le puede pedir más al lucense, que se encuentra en un momento mágico y lo demuestra cada vez que sale a la pista. El pleno en el fin de semana le corona además como el mejor piloto del mundo sobre la arena, el terreno más complicado y temido por los pilotos de motocross. Y todo ello con sus dos máximos rivales, Tim Gajser y Jeffrey Herlings, dándolo todo y desesperándose por intentar vencer al número uno que, hoy por hoy, está intratable.

Prado empezó el fin de semana con un fuerte susto cuando un corredor más lento se cruzó en su camino durante los entrenamientos libres. La caída fue muy aparatosa y Jorge salió maltrecho de un tobillo, pero eso no lo impidió conseguir la vuelta rápida en los cronos y hacer toda una exhibición de poderío en la manga clasificatoria del sábado. En la primera de las mangas del domingo fue el suizo Jeremy Seewer el que marcó el holeshot, pero pronto se vio rebasado por Jorge Prado, que impuso un ritmo muy sólido que le permitió mantener la distancia con Tim Gajser que terminó segundo, por delante de Jeffrey Herlings. En la segunda de las carreras, el lucense hizo su cuarto holeshot del año y no abandonó la primera posición hasta cruzar la bandera a cuadros. En esta ocasión Herlings trató de presionarle en esa lucha por ser el rey de la arena, pero terminó revolcándose por la arena y dejando el camino libre para la exhibición de un Prado que surfeó la arena sarda como nadie.

"No puedo pedir más, en una pista muy bacheada y complicada y con mucho calor había que estar muy concentrado para no cometer errores y pude mantener en todo momento el control de la carrera. Hice buenas salidas, he mantenido un buen ritmo y estoy feliz porque el trabajo de todo el equipo y el duro entrenamiento del invierno está dando sus frutos ", declaraba el de Gas Gas tras bajarse del podio por tercera vez consecutiva en la temporada. Su ventaja en el campeonato es ahora de 17 puntos sobre Gajser y 49 sobre Herlings.

El éxito del motocross español se vio redondeado con un nuevo podio de Daniela Guillén que volvió a impresionar a los aficionados con dos contundentes mangas sobre la arena sarda y un segundo puesto.