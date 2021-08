El piloto lucense Jorge Prado (KTM) se ha metido de lleno en la lucha por el título mundial de MXGP de los Mundiales de motocross, al acabar este domingo segundo en el Gran Premio de Leotonia, en Kegums, donde se impuso el defensor del título y líder de la general, el esloveno Tim Gajser (Honda).

El gallego, dos veces campeón mundial de MX2, fue cuarto en la primera manga, ganada por el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) y en la que llegó a ser líder; y logró una gran victoria en la segunda, por delante de Gajser y el francés Romain Febvre (Kawasaki). "Ha sido un gran día, aunque en la primera manga no he encontrado del todo el ritmo, he hecho un buen cuarto puesto, y en la segunda, sobre una pista muy resbaladiza y técnica, he podido mantener el ritmo y aguantar físicamente hasta el final", explica Prado.

"Noto que cada vez voy mejorando más mi forma y la clasificación está apretada, pero estamos ahí, con mucha ilusión con lo que queda de campeonato", agrega.

Tras este resultado Jorge Prado supera en la general del campeonato a su compañero. el veterano italiano Tony Cairoli, y se sitúa tercero a solo dos puntos de Febvre y a 15 del líder, Gajser.