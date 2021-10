El neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) se impuso este domingo en el Gran Premio de España de MXGP del Mundial de motocross, disputado en el circuito intu Xanadú de Arroyomolinos (Madrid), por delante del lucense Jorge Prado (KTM), vencedor la pasada temporada en este trazado.

Herlings, que llegaba a Madrid como líder de la general más apretada de los últimos tiempos, supo resistir el acoso de sus rivales y sufrir para adjudicarse el gran premio tras acabar tercero en la manga inicial y ganar la segunda.

En la carrera inicial, el francés Romain Febvre (Kawasaki) impidió el triunfo de un Jorge Prado que llegaba con más ganas si cabe después de que hace dos pruebas, en el Gran Premio de Alemania, acabase en el hospital al chocar con el propio Herlings en el salto tras cruzar la línea de llegada como ganador de la manga uno.

Remata o Gran Premio de España de @mxgp no que Jorge Prado @jorgeprado61 recuperou as boas sensacións



2⃣ no Gran Premio a un punto de @JHerlings84

2⃣ primeira manga e 3⃣ segunda manga

1⃣ Gaña os dous holeshot

Rodou en cabeza durante 30 minutos



Sensacional ‼️ 👏👏👏 pic.twitter.com/7tbpFFjgcC