Jorge Prado saldrá primero en el GP de Letonia

Jorge Prado saldrá en la primera posición de parrilla del Gran Premio de Latvia del Mundial de Motocross que se disputa este fin de semana en el circuito de Kegums, en Letonia.

El lucense consiguió la victoria en la manga clasificatoria que se corrió este sábado por la tarde, después de lograr también el Holeshot y el mejor tiempo en los entrenamientos libres y en los cronometrados.

Victoria en la clasificatoria con holeshot y buen ritmo. Día perfecto...Veremos mañana.

Another win in the QR with some solid laps and controlling the race. Looking forward for tomorrow #MXGPLatvia pic.twitter.com/CxkVCzYfb4