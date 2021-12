El piloto lucense de motocross, Jorge Prado, atendió este jueves a los aficionados de este deporte en un directo a través de su cuenta oficial y la de Torre de Núñez, uno de sus principales patrocinadores, y repasó, gracias a numerosas preguntas, la temporada pasada, marcada por el covid en su inicio y por las lesiones después, e hizo un balance de lo que le espera a partir del próximo mes de febrero, cuando arranque la competición de MXGP, en la que intentará hacerse con el título: "El principal objetivo para el nuevo año es ser campeón del mundo de MXGP", aseguró este jueves.

Y es que Prado es muy consciente de su potencial encima de la moto. Esta temporada, además, lo hará en la de Gas Gas, dentro de la misma familia de RedBull y KTM, algo que le motiva especialmente por el cambio de moto. "Es la misma moto pero cambian los plásticos. Tendré un motor y chasis nuevo, pero en el fondo será igual que la KTM con otros colores. Eso sí, será única en todo el mundo y después de tener una moto naranja durante diez años, que ahora sea roja me motiva a nivel mental, porque es espectacular, muy bonita, el traje también es diferente. No me dolió irme de KTM porque sigo en la misma familia", explicó.

Prado respondió a las preguntas desde la casa de sus abuelos, en Lugo. Allí tiene un pequeño "museo", con todos sus títulos, su primera moto, trajes o cascos. Preguntado por si le gustaría tener un museo propio, como otros deportistas del motor -Fernando Alonso tiene uno en Oviedo-, Prado aseguró que su museo es la casa de sus abuelos. "Lo quiero mantener así, es algo muy personal".

El piloto lucense está pasando unos días en su ciudad natal, aprovechando para iniciar la preparación física de cara a la nueva temporada, y para ver a sus familiares más próximos, algo que es complicado a lo largo de la competición. "Llegué hace una semana, pasaré aquí las fiestas y el fin de año y el día 3 me voy a Italia a empezar los entrenamientos", reconoció. "Estoy saliendo mucho con la bicicleta, yendo al gimnasio y empezando la preparación. Qué mejor que hacerlo en casa, con los tuyos", apuntó.

Preguntado sobre si está preparado para ser campeón del mundo en 2022, Prado explicó que "sí, porque hay que estar física y mentalmente preparado y tengo experiencia con los dos títulos de MXGP2 (2018 y 2019). Tengo algo de ventaja porque estoy acostumbrado a estar delante gracias a mis salidas", reconoció, antes de asegurar que "mentalmente soy fuerte, pero es verdad que a principios de la pasada temporada sufrí por el covid y más tarde por la lesión de fémur", recordó.

Además habló del motocross en España, una disciplina que, a su juicio, "está creciendo mucho y es muy bonito de ver, porque cada vez hay más categorías y mejores circuitos". En este sentido, explicó que, de tener más tiempo entre las carreras del Mundial, "me gustaría correr el campeonato nacional, pero de momento no es algo posible", apuntó.

Sobre su futuro, señaló que tiene el "gusanillo dentro" de competir en EE UU y de probar una moto de Supercross, descartó probar suerte en el Dakar "porque después de una carrera deportiva en MXGP no quiero asumir más riesgos, es una competición bonita pero no me atrae mucho" y expresó su deseo de probar una "moto de velocidad" refiriéndose a las de MotoGP. "Están muy bien, he ido un par de veces en directo e impresionan por su velocidad. Sí me gustaría probar una moto así algún día", finalizó.